"Українці повинні вбивати українців": Парубій озвучив план Путіна у Криму

Росія використовує освіту на окупованих територіях України як зброю для "ментального поневолення".
Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час виступу на 140-й Асамблеї Міжпарламентського союзу, передає "Укрінформ".
"Росія порушує права на освіту рідною мовою, системно принижуючи громадян України, які проживають на окупованих територіях", – сказав Парубій.
Він зазначив, що подібний "прийом" використовується Кремлем не лише проти України, а й інших країн.
Парубій підкреслив, що допуск міжнародних моніторингових місій, в тому числі і спецпредставника ООН на окуповані території прямо свідчить про те, що "злочинець усвідомлює свій злочин".
"Дітей громадян України на незаконно окупованій території насильно індоктринують, перетворюючи у прихильників російської імперської ідеї. Росія в порушення міжнародного гуманітарного права цілеспрямовано готує українських громадян, які проживають у Криму, до служби в російській армії і до війни проти України. Українці повинні вбивати українців – це план Путіна", – зазначив голова ВР.
Він нагадав про теракт у Керчі 17 жовтня 2018 року в Керчі, коли 18-річний студент місцевого Політехнічного коледжу Владислав Росляков підірвав бомбу і стріляв із помпової рушниці, убивши 20 дітей і поранивши ще 50.
За словами спікера, Росляков був учасником "військово-патріотичних" тренувань, де його й навчили готувати вибухівку і стріляти.
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