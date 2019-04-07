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"Українці повинні вбивати українців": Парубій озвучив план Путіна у Криму

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Росія використовує освіту на окупованих територіях України як зброю для "ментального поневолення".

Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час виступу на 140-й Асамблеї Міжпарламентського союзу, передає "Укрінформ".

"Росія порушує права на освіту рідною мовою, системно принижуючи громадян України, які проживають на окупованих територіях", – сказав Парубій.

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Він зазначив, що подібний "прийом" використовується Кремлем не лише проти України, а й інших країн.

Парубій підкреслив, що допуск міжнародних моніторингових місій, в тому числі і спецпредставника ООН на окуповані території прямо свідчить про те, що "злочинець усвідомлює свій злочин".

"Дітей громадян України на незаконно окупованій території насильно індоктринують, перетворюючи у прихильників російської імперської ідеї. Росія в порушення міжнародного гуманітарного права цілеспрямовано готує українських громадян, які проживають у Криму, до служби в російській армії і до війни проти України. Українці повинні вбивати українців – це план Путіна", – зазначив голова ВР.

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Він нагадав про теракт у Керчі 17 жовтня 2018 року в Керчі, коли 18-річний студент місцевого Політехнічного коледжу Владислав Росляков підірвав бомбу і стріляв із помпової рушниці, убивши 20 дітей і поранивши ще 50.

За словами спікера, Росляков був учасником "військово-патріотичних" тренувань, де його й навчили готувати вибухівку і стріляти.

"Українці повинні вбивати українців": Парубій озвучив план Путіна у Криму

Издание.ИНФО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
російська пропагандаанексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Феерический идиот .
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Наумов Егор
Наумов Егор
Украинцы УЖЕ убивают украинцев...на Донбассе. Парубий,чей это план?
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3
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і куди і шо
і куди і шо
Наумов Егор, Путина)))
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andrei andrei
andrei andrei
Тварь подкустовая. Не уйдет это животное от возмездия.
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і куди і шо
і куди і шо
andrei andrei, ти є месник?)))
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