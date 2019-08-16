Українського мільйонера посадили за шахрайство в Росії: що відомо

У Росії визнали винним у розкраданні понад 1 мільярда рублів (380 тисяч гривень) українського підприємця, генерального директора корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Олега Мкртчана.
Грошові кошти шляхом шахрайства в особливо великому розмірі було викрадено з рахунків російської держкорпорації ВЕБ.РФ, повідомляє "Интерфакс".
Відповідне рішення прийняв Міський суд Москви. Він засудив Мкртчана до 9 років колонії загального режиму та штрафу в 900 тисяч рублів. Також суд стягнув 199 млрд рублів на користь потерпілих.
Відзначається, що процес над гендиректором ІСД був закритим, оскільки в справі були документи з грифом "секретно", однак суддя Олег Музиченко оголосив резолютивну частину вироку.
Слідство та суд встановили, що Мкртчан організував розкрадання кредитних коштів "Внешэкономбанка", виділених для розвитку корпорації, на суму понад 1 млрд рублів.
Адвокат засудженого Ігор Поповський заявляв, що в справі йдеться про розкрадання 2,5 млрд доларів.
За словами судді, до виконання вироку під арештом залишиться майно Мкртчана, в тому числі автомобіль, а також грошові кошти в сумі 1,5 млн рублів, понад 40 тисяч доларів і 14 тисяч євро.
При цьому захист засудженого має намір оскаржити вирок.
Олег Мкртчан
Комерсант
Нагадаємо, мільйонера Олега Мкртчана затримали в РФ 7 лютого 2018 року, а на наступний день – заарештували.
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