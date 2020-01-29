Український моряк загадково зник із іноземного судна: що відомо

Український моряк Євген Масленников зник із іноземного судна по дорозі з Еквадору в Панаму при загадкових обставинах.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Фонд допомоги морякам "Ассоль". Відзначається, що на сполох забили рідні чоловіка.

Євген Масленников Фонд допомоги морякам "Ассоль"

"До нас звернулися рідні моряків, громадянина України, який, за їхніми повідомленнями, зник з борта судна в п'ятницю, 24 січня. Точно відомий менеджер – компанія Green Reefers (Норвегія)", – сказано в пості.

При цьому оприлюднюється інформація про моряка: "Масленников Євген Володимирович.14.10.1983г.р. Зріст 183, вага 78, шрам невеликий на волосяній частині голови".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вирішили призупинити попереднє слідство у справі військових українських моряків, яких у вересні 2019 року звільнили з полону.

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