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29 січня • оновлено в 09:49
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Український моряк загадково зник із іноземного судна: що відомо

1.6т
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Український моряк Євген Масленников зник із іноземного судна по дорозі з Еквадору в Панаму при загадкових обставинах.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Фонд допомоги морякам "Ассоль". Відзначається, що на сполох забили рідні чоловіка.

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Євген Масленников

Євген Масленников

Фонд допомоги морякам "Ассоль"

"До нас звернулися рідні моряків, громадянина України, який, за їхніми повідомленнями, зник з борта судна в п'ятницю, 24 січня. Точно відомий менеджер – компанія Green Reefers (Норвегія)", – сказано в пості.

При цьому оприлюднюється інформація про моряка: "Масленников Євген Володимирович.14.10.1983г.р. Зріст 183, вага 78, шрам невеликий на волосяній частині голови".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вирішили призупинити попереднє слідство у справі військових українських моряків, яких у вересні 2019 року звільнили з полону.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Кстати! Господа украинцы, а знаете почему никому не показали изнутри украинские катера возвращенные Россией? Да потому, что "украденные" унитазы СТОЯТ на месте!!! Вот, вот она вся ваша сущность!
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Спорим, это рука Кремля?)))
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