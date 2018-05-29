Українські фірми допомагали будувати Керченський міст - постпред Порошенка

За кілька тижнів в Україні буде затверджений План протидії російській агресії у Криму. Керченський міст не відіграє особливої роліу збільшенні потоку туристів на окупований півострів, але послужить об'єктом для забезпечення російського військового угрупування у Криму всім необхідним.

Будь-який інцидент у Керченській протоці може призвести до незворотних наслідків для мосту.

Сьогодні поблизу адміністративного кордону з Кримом має місце низка "тривожних дзвіночків" з боку окупантів, на які Україні слід негайно реагувати.

Про це та багато іншого у другій частині інтерв'ю OBOZREVATELрозповів постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Першу частину інтерв'ю читайте тут.

- Ви анонсували підготовку плану з протистояння російській агресії у Криму. Яка ситуація з цим планом зараз? На якому він етапі?

- План відправлений органу центральної влади. Ми отримали пропозиції до нього, і зараз ми все узагальнюємо. У червні відбудуться збори робочої групи високого рівня. Швидше за все, за підсумками цього засідання він буде затверджений, а потім і оприлюднений.

Борис Бабін ЛІГА.net

Так що залишається кілька тижнів. Можливо, можна було б зробити і швидше, але листування з міністерствами і відомствами ніколи не відбувається за один день. Але ми повинні це пройти, щоб потім ніхто не говорив, що чиясь думка не була врахована.

- Чи закладається у План варіант військового протистояння?

- В цілому у нас на сьогодні є агресія, є стан міжнародного конфлікту. План за своєю назвою передбачає протидію російській агресії.

Але оскільки це відкритий документ, у ньому прописані ті заходи протидії російській агресії, про які можна доповідати публіці. Думаю, План ще буде доповнений іншими актами.

- Є і закрита частина Плану?

- У цьому документі немає закритої частини. Він спеціально зроблений відкритим і доступним для контролю з боку громадськості і, звісно, органів влади в контексті його виконання. Хоча ми й розуміємо, що безліч заходів у цій боротьбі не повинні бути публічними.

- І щодо Кримського мосту...

- Керченського. "Кримський міст" - це російська пропагандистська назва.

- На вашу думку, який вплив відкриття автомобільного руху по цьому мосту у збільшенні туристичного потоку до анексованого Криму?

- Насправді невеликий. Якщо просто поглянути на карту, то можна побачити, що наявність цього мосту трохи полегшить життя, умовно кажучи, жителям самого Криму, які хочуть відвідати Краснодар, або жителям Краснодара чи Ростова, які захочуть приїхати до Криму. Це просто моделювання.

Але їхати машиною до Криму з центральних регіонів Росії через міст... Ну, це квест, це екзотика, але це не дасть масового пасажиропотоку. Основним транспортом в контексті туризму все одно залишається авіація.

Офіційний сайт президента Росії

Реальна мета будівництва цього мосту зрозуміла: це об'єкт для забезпечення військового угруповання у Криму всім необхідним не через море. У росіян завжди існувала велика проблема з морським транспортом.

Це не морська нація, тому вони завжди хочуть мати якесь сухопутне сполучення.

- Які проблеми можуть виникнути в окупантів з Керченським мостом?

- Проблеми вже виникли. Наявність цього мосту, по-перше, дуже негативно позначається на торговельному судноплавстві.

Росіяни чомусь думають, що хтось хоче знищити цей міст, але будь-яка розумна людина, яка знає технічні характеристики об'єктів і не дивиться телебачення, прекрасно знає, що будь-яка аварія, будь-який інцидент з будь-яким торговим судном, яке йде Керченською протокою - а там щодня проходять десятки суден - може призвести до незворотних наслідків для цього мосту.

І ніякі бойові плавці і треновані дельфіни-камікадзе тут не зарадять.

Тому росіяни вживають заходів. Ви знаєте, що зараз вони перевіряють судна, що йдуть з українських портів. З порушенням всіх норм морського права. Причому останніми днями перевірки роблять на відстані 8-10 кілометрів від узбережжя материкової України.

Такими перевірками вони вбивають двох зайців. З одного боку, проводять "антитерористичну роботу", а з іншого - намагаються знищити торгове судноплавство на Маріуполь і Бердянськ, надати відповідні фрахти власним портам Азова і чинити економічний тиск на материкову Україну, фактично знищуючи наш експорт і впливаючи на наш бюджет.

- Чи маєте ви інформацію про те, що Україна готує заходи у відповідь на відкриття автомобільного руху по Керченському мосту?

- Думаю, ніхто не планує жодних заходів щодо існування самого цього об'єкта. Є заходи впливу на фірми, які сприяли його будівництву, перш за все російські, але також і українські. До нас неодноразово надходили звернення про те, що українські компанії надавали робочу силу і техніку для будівництва мосту.

Є й безліч західних компаній, які також надавали певні технології, обладнання, мотори, засоби для забивання паль, вимірювальні прилади тощо.

Якщо взяти в цілому, то російська в цьому мості, напевно, лише фарба. Хоча я і в цьому не впевнений.

Ми повинні переслідувати всіх, хто брав активну участь у цьому будівництві.

Інша справа, набагато важливіша - перешкода російським спробам знищити наше торгове судноплавство і рибальство в Азовському і Чорному морях. Ось тут має бути застосований комплекс дій - не лише юридичних, а й дій у сфері безпеки, у військовій сфері та в інших публічних сферах.

Тут ми повинні боротися до кінця.

- Ви знаєте, що Україна отримала протитанкові переносні зенітні комплекси Javelin. Чи може частина з них бути перекинута на адміністративний кордон із Кримом?

- Думаю, це питання не до мене, а до Генерального штабу і Верховного головнокомандувача. Дійсно, завдяки кропіткій роботі президента ми взагалі маємо цю зброю - до речі, як і інше озброєння.

The National Interest

Але сьогодні має бути посилена і військова, і безпекова складова українських позицій поблизу Криму.

На жаль, є дуже негативні дзвіночки. В останні місяці ми бачимо ескалацію на Азові. Є дуже негативні дзвіночки у Криму, тому що їм потрібна технічна вода.

Фактично сьогодні не тільки сільське господарство, а й індустрія Криму не може забезпечити півострів питною водою. Їм потрібен Північно-Кримський канал.

Є три основні варіанти його отримати, хоча, третій я відкидаю: якщо якась мадам з косою або якийсь пан з Донбасу просто відкриють їм цей вентиль. Сподіваюся, такого не буде.

Але є інший варіант. Це суди. В Україні зараз відбувається біганина російських адвокатів та інших "афельованих" людей, щоб отримати рішення українських судів з питань Північно-Кримського каналу. Але, якщо їм цього не вдасться - а я сподіваюся, що їм цього не вдасться, - вони можуть вдатися до якихось силових або гібридних акцій, щоб просто силою взяти контроль над цим об'єктом на підконтрольній Україні території.

У цьому полягає дуже велика небезпека. Ми постійно говоримо про це.

На жаль, відбувається втрата ознак державного управління в деяких місцевостях, наближених до Криму, наприклад, у Генічеському районі. З'явилися масові організовані злочинні угруповання, які проводять антиукраїнські акції, мітинги. Зараз там має місце розгойдування ситуації.

Ситуація поки не військова, але, як кажуть, безпекова. На місцевому рівні протидіяти цьому непросто і поліції, і виконавчій владі.

Я впевнений, що наші спецслужби і центральний апарат діють. Але український народ має знати про цю біду.

- У 2014 році за участю Росії над Донбасом збили Боїнг. Чи небезпечно сьогодні літати над Кримом?

- Ситуація наступна. Ніхто не ставить під сумнів приналежність Криму до України, в тому числі і повітряного простору навколо Криму. Зокрема Міжнародна організація цивільної авіації - ICAO.

Але, як ви знаєте, Росія, всупереч будь-яким нормами міжнародного права, здійснює там і військові польоти, і незаконно використовує для авіації аеропорт Сімферополя.

Тут питання не у фізичній безпеці, хоча, чесно кажучи, від росіян можна очікувати будь-якої провокації. Якщо вони збивають літак над Донбасом, що їм заважає збити літак над Кримом і потім звинуватити в цьому Україну?

Але це екстремальний сценарій розвитку ситуації. Сподіваюся, у них вистачить розуму цього не робити, не вбивати людей.

Аеропорт Сімферополя SevastopolMedia

Але є інша біда. Ми втратили певну координацію дій української влади з питань цивільної авіації. Ми провели ряд важливих нарад. Я не буду вдаватися в деталі, але сьогодні ми беремо на себе певну функцію.

Сподіваюся, ця ситуація безкарності російських літаків цивільної авіації, які літають у сімферопольський аеропорт, буде змінена, і будуть зроблені відповідні ефективні юридичні заходи. Щоб вони відчували всю "красу" польотів до Криму на власному гаманці а, можливо, і за гратами.

- Кримчанку Наталію Поклонську розлютила карикатура художника Дениса Лопатіна, де вона тримає фалоімітатор у вигляді російського царя Миколи II. Є і напис: "Знайдіть дурепі мужика!". Стало відомо, що вона домагається кримінальної справи через цю карикатуру. Чи вважаєте ви Наталію Поклонську неосудною?

- Я не стежу за політичними процесами в країні-агресорі, якщо це прямо не стосується Криму.

Я впевнений, що осудність і дієздатність цієї пані має бути підтверджена експертизою в контексті тих справ, які сьогодні розслідуються в рамках правового поля України.

Я дуже сподіваюся, що вона буде визнана такою експертизою дієздатною, щоб бути притягненою до відповідальності.