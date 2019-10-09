Україна вистояла! У ЗСУ розкрили подробиці боїв на Донбасі

Жоден український воїн не постраждав у результаті бойових дій на Донбасі 8 жовтня. Водночас інтенсивність боїв стихла.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 10 обстрілів:

неподалік Пісків – з мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

поблизу Опитного – з мінометів калібру 82 мм;

двічі біля Новотроїцького – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

тричі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік Новогригорівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

біля Пищевика і Павлополя – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 7 обстрілів:

двічі поблизу Травневого – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм;

неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм, а також із автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

двічі поблизу Луганського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Хутора Вільного – з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

біля Світлодарська – з гранатометів різних систем.

"Протягом цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню", – підсумували в ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 жовтня українські воїни повідомили хороші новини з Донбасу – жоден наш боєць не постраждав.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!