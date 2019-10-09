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9 жовтня • оновлено в 18:16
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/ Розслідування

Україна вистояла! У ЗСУ розкрили подробиці боїв на Донбасі

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Жоден український воїн не постраждав у результаті бойових дій на Донбасі 8 жовтня. Водночас інтенсивність боїв стихла.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 10 обстрілів:

  • неподалік Пісків – з мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

  • поблизу Опитного – з мінометів калібру 82 мм;

  • двічі біля Новотроїцького – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • тричі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • неподалік Новогригорівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • біля Пищевика і Павлополя – зі стрілецької зброї.

Україна вистояла! У ЗСУ розкрили подробиці боїв на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 7 обстрілів:

  • двічі поблизу Травневого – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм;

  • неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм, а також із автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Луганського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік Хутора Вільного – з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • біля Світлодарська – з гранатометів різних систем.

"Протягом цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню", – підсумували в ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 жовтня українські воїни повідомили хороші новини з Донбасу – жоден наш боєць не постраждав.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
на киевском обозном манеже штатные запоребриковые клоуны всё те же, инетные глисты-побирушки из раисии на боевом дежурстве
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Опять бухали, опять Путин не прошел, вот ведь лез и лез. А раз Европа снова спасена, то разливай хероям
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А когда отойдете за серую зону, вообще стрельба прекратится, вот удивитесь
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