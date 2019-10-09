Терористи, які воюють проти українських воїнів на Донбасі, не можуть розраховувати на повну амністію.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час зустрічі "Діалоги про Україну" в Житомирі, передає "Укрінформ". За його словами, Мінські домовленості підписувалися у 2014 році під дуже серйозним пресингом.

"Ми не розглядаємо питання про якесь особливе поблажливе ставлення до злочинців, терористів. Зараз позиція тих членів уряду, які працюють над можливими варіантами така, що вони абсолютно не розглядають питання щодо амністії злочинців", – підкреслив Загороднюк.

Тепер українська сторона розраховує на іншу формулу, яка буде узгоджена з міжнародними партнерами.

"Ні в одному зі сценаріїв ніхто не бачить амністії терористам і злочинцям, які воювали проти наших і особливо тих, хто скоював злочини", – підкреслив міністр.

Україна відмовилася від амністії для терористів "Л/ДНР" Цензор

Як писав OBOZREVATEL:

Під час форуму YES 14 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко запевнив, що українська влада не буде вносити зміни до Конституції щодо так званого особливого статусу Донбасу.

За словами Пристайка, окупованим територіям ніщо не заважає розвиватися шляхом децентралізації, як і іншим областям України.

Раніше в президентській партії "Слуга народу" розповіли подробиці про адміністративно-територіальну реформу й назвали її однією з першочергових законопроєктів, який розгляне Верховна Рада IX скликання.

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