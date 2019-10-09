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9 жовтня • оновлено в 18:36
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Україна відмовилася від амністії для терористів "Л/ДНР"

4.2т Читати матеріал російською

Терористи, які воюють проти українських воїнів на Донбасі, не можуть розраховувати на повну амністію.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час зустрічі "Діалоги про Україну" в Житомирі, передає "Укрінформ". За його словами, Мінські домовленості підписувалися у 2014 році під дуже серйозним пресингом.

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"Ми не розглядаємо питання про якесь особливе поблажливе ставлення до злочинців, терористів. Зараз позиція тих членів уряду, які працюють над можливими варіантами така, що вони абсолютно не розглядають питання щодо амністії злочинців", – підкреслив Загороднюк.

Тепер українська сторона розраховує на іншу формулу, яка буде узгоджена з міжнародними партнерами.

"Ні в одному зі сценаріїв ніхто не бачить амністії терористам і злочинцям, які воювали проти наших і особливо тих, хто скоював злочини", – підкреслив міністр.

Україна відмовилася від амністії для терористів

Україна відмовилася від амністії для терористів "Л/ДНР"

Цензор

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Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
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hunt andres
hunt andres
Ну тогда, скоты, забудьте о единой крайне. Хотя, и без этих заявлений было ясно.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Теперь украинская сторона рассчитывает на другую формулу, которая будет согласована с международными партнерами....() Неужели непонятно, что эти самые Между-партнеры принуждают Украину к капитуляции тому как им надоела тотальная коррупция и беспомощность так называемой страны, поэтому они заставят Украину выполнить все хотелки Кремля. Только это все будет медленно, чтобы истрепать терпение и финансирование патриётов, одно разведение войск предположительно растянется не на один месяц.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
После Иловайска Минск 1, после Дебальцево Минск 2,. Требуется очередной котел.
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