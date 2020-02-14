Україна підготувала жорстку відповідь Путіну за видачу паспортів на Донбасі

Офіс Генерального прокурора зібрався подати позов до Міжнародного кримінального суду, аби притягнути до відповідальності Росію за видачу "паспортів" псевдореспублік українцям на Донбасі.

Нині для цього документуються всі докази відповідної насильницької політики окупаційних адміністрацій РФ. Про це інформує сайт відомства.

"Слідством встановлено, що наявність такого паспорту для осіб, які працевлаштовані в структурах окупаційних адміністрацій, є обов’язковою умовою, адже його відсутність вважається підставою для звільнення", – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора збирає інформацію про примусову паспортизацію РФ на Донбасі

Зазначається, що умисні примусові дії незаконних адміністрацій, які контролює РФ, є грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та ст. 75 Додаткового протоколу 1977 року.

В Офісі Генпрокурора підкреслили, що за попередніми даними на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей ймовірно отримано понад 500 тисяч псевдопаспортів – 300 тис. і 200 тис. відповідно.

"На національному рівні за процесуального керівництва обласних прокуратур слідчими СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України)", – підсумували у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Євросоюзі заявили, що не визнають паспорти, видані Росією українським громадянам на окупованому Донбасі. Там вважають, що такі дії РФ є зазіханням на суверенітет України і суперечить Мінським домовленостям.

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