"Україна і Білорусь в небезпеці": Ілларіонов розкрив план окупації Путіна

Президент Росії Володимир Путін не відмовився від плану з поглинання Білорусі, і тому країна досі знаходиться в небезпеці, як і Україна.

Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив російський економіст, колишній радник президента РФ Володимира Путіна, старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

"Володимир Володимирович радиться то з Махатмою Ганді, то з кимось із цього ряду... А особи цього рівня порадили Володимиру Володимировичу вирішити питання історичної Росії. З точки зору Володимира Володимировича, західні кордони історичної Росії проходять по західних кордонах Російської імперії кінця XVIII століття, станом після третього поділу Речі Посполитої. тобто по річці Німан, Західний Буг і далі по Дністру", – пояснив він свої побоювання.

"І, власне кажучи, багато чого з того, що він сказав і зробив після того, як написав про це в своїй статті 2012 року, тільки підтверджує, що він від цієї мети не тільки не відмовився, але і, навпаки, бачить у нинішній ситуації, яка розгортається і в Білорусі, і в Україні, набагато більш сприятливі можливості для здійснення цього проєкту", – додав Ілларіонов.

Володимир Путін "ИноСМИ"

Разом з тим, підкреслив ексрадник Путіна, це зовсім не означає, що він буде користуватися для цього тільки суто військовими методами. Адже зараз для подібних цілей є широкий спектр інструментів, включаючи гібридну війну.

"Про це Юрій Безменов дуже докладно розповів у серії своїх виступів початку 80-х років, які доступні в YouTube. Він був співробітником КДБ, який пішов на Захід, і розповів про те, чому його вчили про методи моральної дестабілізації суспыльств, кілька стадій, як це робиться", – сказав Ілларіонов.

"І з точки зору цієї теорії, те, що відбувається в Білорусі та в Україні, загалом знаходиться в повній відповідності з підручником. Володимир Володимирович просто вміє чекати. Деякі речі не обов'язково робити тільки військовими засобами. Але іноді можна підштовхнути і десь допомогти. І Лукашенко, і Білорусь, і Україна знаходяться в небезпеці", – попередив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Ілларіонов припустив, що змінити Володимира Путіна на посту президента Російської Федерації має високі шанси нинішній голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін.

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