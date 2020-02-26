Убив жінку, хотів зарубати друга: під Рівним затримали відомого скульптора- "маніяка". Фото і відео

Відомого українського скульптора Віктора Архіпова з Острога Рівненської області підозрюють у вбивстві жінки та замаху на друга.

Чоловік намагався вбити сокирою свого товариша у власній майстерні. Пізніше в підвалі приміщення поліцейські знайшли тіло зниклої жінки, з якою у нього був роман, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці встановили, що 52-річний скульптор, колишній співробітник Острозької академії, випивав в майстерні зі своїм товаришем, коли між ними виник конфлікт. Архіпов напав на друга і завдав йому кілька ударів по голові сокирою. Потерпілому вдалося втекти з місця події, він знаходиться в реанімації з важкими травмами.

Під Рівним затримали відомого скульптора- "маніяка" Скріншот

При огляді місця події в каналізаційній шахті поліцейські знайшли тіло 49-річної місцевої жительки, яка зникла близько місяця тому. Тіло з пораненням грудної клітини було закопано сміттям і вугіллям.

Під Рівним затримали відомого скульптора- "маніяка" Скріншот

Під Рівним затримали відомого скульптора- "маніяка" Сайт Нацполіціі

Підозрюваного скульптора затримали і помістили під варту. Йому загрожує довічне ув'язнення. Свою причетність до вбивства він не визнає і стверджує, що останній раз бачив жінку до Нового року. Однака дочка померлої зазначила, що вони відзначали разом Різдво. Дівчина розповіла, що мама була добре знайома з Архіповим і між ними міг бути роман.

Під Рівним затримали відомого скульптора- "маніяка" Сайт Нацполіціі

Під Рівним затримали відомого скульптора- "маніяка" Сайт Нацполіціі

Відзначимо, що Віктор Архіпов – автор пам'ятників воїнам афганцям і першому студенту, які стали візитними картками Острозької академії.

Під Рівним затримали відомого скульптора- "маніяка" Сайт Нацполіціі

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Рівному неповнолітній хлопець викрав маршрутку з пасажирами всередині. Про викрадення в поліцію повідомив водій машини, який залишив ключі і документи в салоні.

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