"Убив і підпалив": під Києвом жорстоко розправилися з водієм Uber

У Яготинському районі Київської області громадянин Білорусі по-звірячому вбив таксиста Uber і підпалив його тіло, щоб забрати машину.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін, уточнивши, що обгорілий труп було знайдено у автодороги 20 березня.

"21 березня до поліції звернулась жінка, яка повідомила, що зник її чоловік, 1982 р.н., який працював водієм у службі таксі Uber на власному авто АUDI A5", – розповів Аброськін.

За його словами, 23 березня було встановлено і затримано підозрюваного в скоєнні вбивства – чоловіка, 1990 р.н., громадянина Республіки Білорусь, який знаходився в розшуку у своїй країні за шахрайство. Останнім часом він проживав у Києві.

"За що вбив? Потрібні були гроші, вбив з метою заволодіння автомобілем для подальшої продажи на запчастини. Вбивав жорстоко, а потім вивіз та підпалив, щоб й слідів людини не залишилося. Підсумок: цей покидьок заради авто 2012 року вбив молоду людину, залишив його мати без сина, жінку без чоловіка, сам відправиться за грати на тривалий термін, а його дитина народиться вже без батька", – підсумував Аброськін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році в Україні зник водій BlaBlaCar. Чоловік виїхав зі Львова до Києва з попутниками, яких знайшов на сервісі.

Правоохоронці виявили машину в одному з гаражів Києво-Святошинського району. Як стало відомо, українця Тараса Познякова по-звірячому вбили.

23 березня 2019 року в Голосіївському районі Києва загинув чоловік в результаті вибуху в квартирі. Як з'ясувалося, це і був вбивця водія.

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