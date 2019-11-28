У туалетах, роздягальнях і кабінетах лікарів: як українки випадково стають "зірками" порновідео

Цього тижня Україну сколихнув гучний медичний скандал. У кабінеті УЗД гінекологічного відділення Одеського обласного онкологічного диспансеру пацієнток таємно знімали на камеру і розміщували в інтернеті. Історія набула розголосу тільки в листопаді 2019 року, коли одна з жінок випадково побачила відео з собою на сайті 18+.

Такі порноролики для України – насправді не новинка. Їх часто знімають не лише в медичних установах, а й у жіночих роздягальнях, туалетах навчальних закладів і навіть у кабінах для примірювання одягу в магазинах. Як правило, зібраний матеріал опиняється на ресурсах для шанувальників "полунички". Стежать за українцями і хакери через відеокамери на комп'ютерах та гаджетах. Ви й моргнути не встигнете, як відео з вашої спальні стане надбанням мільйонів користувачів заборонених сайтів.

Хто винен у таких ситуаціях, чому покарати винних майже нереально, як захистити себе і близьких від втручання у ваше приватне життя – в матеріалі OBOZREVATEL.

В Україні проводять таємні зйомки в найнесподіваніших місцях Колаж

Зловмисники півтора року фільмували прийоми пацієнток Одеського онкодиспансеру, після чого виклали на порносайті цілий архів таких записів.

Керівництво онкодиспенсеру запевняє, що до порнозйомок не причетне, в роботу лікаря не втручалося, а останній просто орендував кабінет у їхньому приміщенні.

В Україні приховані камери працюють не лише у медичних закладах, а й у жіночих роздягальнях, гуртожитках і навіть у туалетах вишів.

Доказати, хто саме проводив незаконну зйомку і отримував за це гроші – складно. Поліції не вистачає фахівців через маленькі зарплати, а в Україні немає відповідних законів.

У кабінеті лікаря велася прихована зйомка

В Одеському онкологічному центрі в кінці листопада розгорівся скандал. Там у приватному гінекологічному кабінеті, де проводили ультразвукові обстеження, виявили приховану камеру. Відео огляду пацієнток з початку 2018 року до квітня 2019 року хтось заливав на порнографічний сайт.

Одна з клієнток випадково впізнала себе на ролику і звернулася до правоохоронців. Слідчі кіберполіції Причорноморського відділення встановили, що зйомка дійсно велася в кабінеті лікаря. В ході обшуку була знайдена прихована камера і коробка до неї. Також вилучили кілька комп'ютерів і носіїв у адміністратора, який налагоджував і стежив за інтернетом на території лікарні.

Одеський онкологічний центр Сайт центру

Провайдер ТОВ "Лекол", який, за даними поліції, надавав послуги інтернету онкодиспансеру, з подивом дізнався про цю історію.

"Вперше від вас чуємо. До нас ніхто не звертався, поліція не приходила, нічого не запитувала. Ми лише надаємо доступ до інтернету для користувачів. А ось до внутрішньої мережі, до трафіку ніякого відношення не маємо. Це вже справа внутрішнього сисадміна", – пояснили у провайдера.

У цьому кабінеті велася таємна зйомка пацієнток

Лікар сам працював в Одеському онкодиспансері

У самому онкодиспансері від усього відхрещуються. Головний лікар Олег Лук'янчук стверджує, що центр ніякого відношення до цієї історії не має, а зйомка велася в кабінеті, який орендує лікар В'ячеслав Тріполко.

"У нас 35 орендарів, одним із них був лікар ось цього кабінету. Що там у них трапилося, не знаю. Туди приходила поліція. До нас цей кабінет не має ніякого відношення. Він знімає приміщення тут 10 років. За чотири роки, поки я працюють головним лікарем, я жодного разу не спілкувався і навіть не бачив цього фахівця. Моя справа проконтролювати через співробітників, щоб орендар вчасно платив внески, все. З оплатою у нього все нормально, договір укладено до 2022 року", – каже Лук'янчук.

Кабінет лікаря, де велася зйомка

Щоправда, на сторінці головного лікаря в Facebook ми відшукали в друзях того самого В'ячеслава Тріполка. 45-річний лікар вів прийом на 3 поверсі центру. Також з 2010 до 2013 року він сам працював лікарем у цьому онкодиспансері, потім у лікарні №1 Одеси, в приватній клініці. Його ФОП зареєстрований в Одесі на вулиці Заславського.

Судячи з декларації його дружини (жінка не вказує в документі, що вони живуть разом), вона брала кредит. А поручителем виступив В'ячеслав.

Знімають всюди, навіть у туалетах

Насправді зйомки в медичних установах України не така вже й рідкість. "Знімають всюди. Те, що в різних медустановах можуть бути встановлені таємні відеокамери – не такий вже і секрет Полішинеля. У Києві, наприклад, є хлопці, які шукають людей, з якими можна домовитися про встановлення прихованих камер. Це можуть бути власники приміщень, завгоспи або ті ж лікарі. Вони заробляють на цих відео по кілька мільйонів доларів на рік", – каже Сергій Креймер, голова асоціації Troubleshooter.

За словами Креймера, в Україні зйомки проводять і в роздягальнях спортзалів, масажних кабінетах, жіночих гуртожитках і навіть у туалетах інститутів і університетів.

Камера для таємної відеозйомки Системи безпеки

Голова громадської організації Союз споживачів Максим Несміян розповідає, що минулого року йому довелося самому розбиратися з ситуацією відеозйомки в жіночій роздягальні спортивного клубу в Києві на Борщагівці.

"Власник клубу, чоловік, встановив камеру відеоспостереження прямо в жіночій роздягальні. Своє рішення він пояснив тим, що тут часто крадуть. Причому саме в жіночій роздягальні. Нібито він провів опитування серед відвідувачок, і вони погодилися з камерами. Коли ми його запитали, як і де зберігається відео, то сказав, що до нього має доступ тільки він, його ноутбук не підключений до інтернету, а інформація нікуди не може піти. В результаті камери демонтували", – каже Несміян.

Доказати злочин дуже складно

На думку Креймера, доказати вину особи, що саме вона знімала і зливала відео на порносайт, складно.

"Зазвичай самі сайти такого характеру оформлені через підставні компанії в США, Азії і на Кіпрі. Власниками цих компаній є якісь люди без певного місця проживання. Такі фірми дуже погано співпрацюють із правоохоронцями з України, та й із європейськими слідчими спілкуються неохоче. Часто подібні групи, які займаються незаконним відео, кришує сама ж поліція або прокуратура", – каже Креймер.

Більшість облич на таких реальних відео замилені, тому доказати, що постраждала саме ця особа, теж складно. До того ж слідству потрібно встановити, хто саме встановив камеру в цьому місці, хто дав дозвіл, хто обробив контент, хто його залив на порносайт і головне – хто за це отримав.

Довести незаконну зйомку складно

Поліції не вистачає фахівців

Виконавчий директор фірми "Кіберлаб", технічний фахівець Сергій Денисенко вважає, що наші правоохоронці не займаються і не відстежують порушення прав українців на таких сайтах. Зазвичай інформацію про порновідео за участю українських дітей надають американці, які щільно займаються такими злочинами.

"Справа в тому, що в поліції немає людей. Якісні IT-фахівці за такі гроші працювати в поліції не будуть. Тому немає людських ресурсів, хоча обладнання за допомогою ЄС закуплено. Тому розслідування ведуть тільки за фактом: є дані іноземних спецслужб – працюють. А попереджати такі злочини немає можливості", – каже Денисенко.

Він додав, що в нашому законодавстві є лише три статті, які стосуються кіберзлочинів. А цього недостатньо.

Вашу спальню записують через відеокамеру комп'ютера

Денисенко розповідає, що приховані зйомки можуть проводити де завгодно. І не завжди навіть сам лікар або господар помешкання про це знає.

"Нерідко хакери проникають у нашу систему через відеокамери і збирають інформацію про нас. Ось у вас стоїть ноутбук, до камери підключаються ззовні, включають її та знімають все, що відбувається у кімнаті, ви про це навіть не здогадуєтесь", – каже Денисенко.

bilyayivka.city

Тому поліції у випадку зі зйомкою в медичному кабінеті ще доведеться доказувати, чи було втручання в електронну систему ззовні. Це перевірити цілком можливо, оскільки комп'ютер фіксує будь-яку дію.

Про таке ж говорять і в компанії провайдера ТОВ "Лекол", яка надає інтернет в Одеському онкоцентрі.

"З огляду на те, яке дешеве обладнання зараз встановлюють із метою економії, не дивно, якщо відбулося зовнішнє втручання в систему. Ми рік тому зіткнулися з тим, що йшов шкідливий злив інформації, ми з цим боролися і встановили, що хакери зламують систему через дешеві китайські відеокамери. Навіть таке може бути", – запевняють у ТОВ "Лекол".

Тому українцям наполегливо рекомендують: якщо ви вдома чи на роботі не користуєтеся відеокамерою, краще її заклеїти.

У чому складність доказів

Адвокат Андрій Вареник радить: якщо ви раптом стали жертвою незаконної зйомки, а відео з вами виявилося на специфічному сайті, слід одразу звертатися в поліцію.

"Навряд чи це прив'яжуть до порнозйомки, але можна говорити про втручання у ваше приватне життя. Тим більше відео поширювалося серед великої кількості людей! Треба звертатися до суду й вимагати відшкодування морального збитку", – каже Вареник.

Щоправда, за словами адвоката, довести причетність когось до зйомки відео буде складно.

"Головна проблема – довести причетність когось до встановлення відеокамери. Знайти канал, звідки проводилася зйомка. Хто отримував цю інформацію, поширював її. Злочинець може перебувати навіть за кордоном. Хіба що пощастить знайти носії з цими записами. А якщо все зберігалося в хмарному сервері, то тут виникають труднощі", – додав юрист.

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