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Провідницю спіймали на зйомках порно в поїзді: карала безбілетника

4.1тЧитати матеріал російською

У Німеччині провідницю Терезу В. звільнили після того, як з'ясувалося, що жінка займалася створенням хардкор-порно в поїзді державної залізничної компанії.

У своїх роликах вона знімала тих пасажирів, яких їй перед цим вдавалося викрити в проїзді без квитків.

Сюжет порно був дуже простим: провідниця в своїй же робочій уніформі всіляко "карала" безбілетників чоловічої статі.

Керівники залізничної компанії DB, де працювала Тереза, вже заявили німецьким ЗМІ, що жінку негайно звільнили.

"Отже, мій маленький друг, я тебе впіймала. Тепер я покажу, що роблю з пасажирами, які не заплатили за проїзд. Знімай штани, я хочу бачити твою голу дупу!", - каже на відео для дорослих Тереза своїм жертвам.

Провідницю спіймали на зйомках порно в поїзді: карала безбілетника

Після цього вона розмахує перед безбілетником спеціальнім девайсом, яким буде його лупцювати.

Провідницю спіймали на зйомках порно в поїзді: карала безбілетника

Відео було знято в одному з поїздів на сході Німеччини.

Потім вказаний ролик під назвою "Fare dodger caught on Lady Ashley's train" був опублікований на порносайті.

Тереза наполягала на тому, що такі відео є "особистою справою", і була впевнена, що їй не потрібен дозвіл на зйомку від роботодавців. Але керівництво залізничної компанії вирішило інакше.

Прес-секретар DB сказала MailOnline : "Ця особа вже не працює у нас. Ми жодним чином не підтримуємо її можливу поведінку і засуджуємо її найрішучішим чином. Співробітникам DB принципово не дозволяється використовувати робочий одяг, обладнання або приміщення для особистих або комерційних цілей. Ми розслідуємо факти справи і вивчаємо подальші кроки".

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