"У сусіда корова здохла": з'ясувалися приховані причини візиту Путіна до Криму

Незаконний візит президента РФ Володимира Путіна в окупований Крим – це чергова спроба створити "красиву картинку" для підняття свого рейтингу, який неухильно падає.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV дипломат і колишній міністр закордонних справ України (з 2007 по 2009 рік) Володимир Огризко, коментуючи приїзд Путіна на шоу байкерів у Севастополі.

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Він попередив, що президенту Росії вигідно "мобілізувати електорат в шовіністичному дусі", тому можливі й інші провокації.

"Ви бачите, що робиться з рейтингом Путіна – він летить вниз. Там уже близько 42-43%. Для російських царів це катастрофа. ... Тому йому (Путіну. – ред.) потрібні якісь польоти з пташками, чи занурення за амфорами, чи поїздки на мотоциклах", – пояснив Огризко.

"Звичайна практика переведення уваги. Коли щось горить, то потрібно сказати, що у сусіда корова здохла", – зазначив він.

Путін на шоу байкерів у Криму kremlin.ru

За словами екс-глави МЗС, Україна має будь-які подібні візити кваліфікувати відповідно до свого законодавства: "Все, що накопичується, і буде потім предметом розгляду в міжнародних судах".

Також дипломат вважає, що Кремль зараз робить ставку на провокації та "победоносные войнушки" невеликого масштабу.

"Їм будуть потрібні якісь псевдо-перемоги, щоб увага була сфокусована не на реальних проблемах, які хвилюють людей, а на зовнішніх ефектах", – спрогнозував він.

"Дуже простою для Путіна може бути якась чергова провокація, яка для нас може вилитися в серйозні проблеми", – застеріг Огризко.

Тому він порадив владі України підготуватися і заручитися підтримкою ключових союзників – зокрема, США – щоб відпрацювати з ними чітку програму взаємодій.

Пафосний приїзд Путіна на шоу байкерів обурив багатьох росіян kremlin.ru

Як писав OBOZREVATEL:

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