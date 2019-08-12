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"У сусіда корова здохла": з'ясувалися приховані причини візиту Путіна до Криму

6.7т Читати матеріал російською

Незаконний візит президента РФ Володимира Путіна в окупований Крим – це чергова спроба створити "красиву картинку" для підняття свого рейтингу, який неухильно падає.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV дипломат і колишній міністр закордонних справ України (з 2007 по 2009 рік) Володимир Огризко, коментуючи приїзд Путіна на шоу байкерів у Севастополі.

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Він попередив, що президенту Росії вигідно "мобілізувати електорат в шовіністичному дусі", тому можливі й інші провокації.

"Ви бачите, що робиться з рейтингом Путіна – він летить вниз. Там уже близько 42-43%. Для російських царів це катастрофа. ... Тому йому (Путіну. – ред.) потрібні якісь польоти з пташками, чи занурення за амфорами, чи поїздки на мотоциклах", – пояснив Огризко.

"Звичайна практика переведення уваги. Коли щось горить, то потрібно сказати, що у сусіда корова здохла", – зазначив він.

Путін на шоу байкерів у Криму

Путін на шоу байкерів у Криму

kremlin.ru

За словами екс-глави МЗС, Україна має будь-які подібні візити кваліфікувати відповідно до свого законодавства: "Все, що накопичується, і буде потім предметом розгляду в міжнародних судах".

Також дипломат вважає, що Кремль зараз робить ставку на провокації та "победоносные войнушки" невеликого масштабу.

"Їм будуть потрібні якісь псевдо-перемоги, щоб увага була сфокусована не на реальних проблемах, які хвилюють людей, а на зовнішніх ефектах", – спрогнозував він.

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"Дуже простою для Путіна може бути якась чергова провокація, яка для нас може вилитися в серйозні проблеми", – застеріг Огризко.

Тому він порадив владі України підготуватися і заручитися підтримкою ключових союзників – зокрема, США – щоб відпрацювати з ними чітку програму взаємодій.

Пафосний приїзд Путіна на шоу байкерів обурив багатьох росіян

Пафосний приїзд Путіна на шоу байкерів обурив багатьох росіян

kremlin.ru

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
Анексія Криму Розкішне життя Путіна Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Володимир Путін Володимир Огризко
Місце
Україна
Теги
Крим Байкери "Нічні вовки"
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Питон Каа
Питон Каа
В который раз убеждаюсь, что Путин - Бог украинцев. Они следят за каждым его словом и жестом, потом обсуждают увиденное и ищут тайный смысл.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Да пусть не пиздит огрызко ,Путин каждый год в это время в Крым приезжает, ещё и др воссоединения приезжал. Про какие 42 % ОН ТАЛДЫЧИТ
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филипп филипыч
филипп филипыч
этот упоротый сейчас сравнил крым со сдохшей коровой? такой смысл вытекает из его слов
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