Увірвався з гранатою: в Сумах в нічному клубі прогримів вибух, багато постраждалих

У Сумах близько шостої ранку пролунав вибух в нічному клубі "Місяць" на вулиці Інтернаціоналістів.

Як повідомляє місцеве видання "Данкор онлайн", перед інцидентом біля клубу бачили чоловіка в балаклаві, який тікав з місця події. Відзначається, що вже через хвилину пролунав вибух.

За неперевіреними даними, чоловік кинув гранату в бік охоронців закладу.

На місці інциденту зараз знаходяться 8 поліцейських машин і "швидка".

Як повідомив начальник міськвідділу поліції Павло Карабута, всього постраждало від вибуху гранати 7 осіб. Підозрюваного затримали співробітники патрульної поліції і служба охорони нічного клубу. Відзначається, що це чоловік 1990 року народження. Під час затримання він чинив опір поліції, погрожував ножем.

Мотиви злочину поки невідомі. Підозрюваного відвезли на огляд. Потім його доставлять до міськвідділу поліції, куди прибуде адвокат.

Як повідомив начальник міськвідділу поліції Павло Карабута, подія кваліфікована за чотирма статтями Кримінального кодексу - це "Замах на вбивство", "Опір співробітникам поліції", "Зберігання і застосування вогнепальної зброї" і "Хуліганство із застосуванням заздалегідь приготованого предмета для нанесення тілесних ушкоджень".

За інформацією ТСН, семеро постраждалих госпіталізували до Сумської обласної лікарні. Двоє у важкому стані, одна людина отримала поранення руки.

Зараз двох оперують в хірургії, один - у стаціонарі, один потрапив в торакальне, один потерпілий в судинному, ще одна людина в ортопедії з травмованими кінцівками.

За неофіційною інформацією, чоловіка не пустили в нічний заклад, тому він повернувся в Балаклаві і з гранатою в руках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня в Сумах сім'я постраждала від вибуху пороху.