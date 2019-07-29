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/ Розслідування

У Сирії вбили трьох терористів "ЛНР": хто вони

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У Сирії загинули три російських окупанти, двоє з яких раніше брали участь у війні на Донбасі. Вони воювали на боці терористичної "ЛНР".

Як пише "Новая газета", бойовики з позивними "Шаман", "Кайрат" і "Танкіст" були ліквідовані 15 червня. Вони були членами "ПВК Щит".

Зокрема, стало відомо, що "Танкіст" – це 32-річний Олексій Л. з Пермі. У 2004-2006 роках він пройшов строкову службу в мотострілецькій частині, потім працював охоронцем в рідному місті. Восени 2014 року терорист вступив в батальйон "Амур" при угрупованні "ЛНР", а навесні 2015 року перейшов до "ПВК Вагнера". За інформацією журналістів, він брав участь як в українській, так і в сирійській військових кампаніях. Приблизно восени 2018 року "Танкіст" завербувався в "ПВК Щит".

Терористи

Терористи

fakty.com.ua

Що стосується "Шамана", то це 42-річний Давид Хонда, він же Петро Ш. із Хакасії. Строкову службу в 1995-1997 роках окупант пройшов в залізничних військах. Розслідувачі припускають, що після цього він встиг попрацювати в міліції. Пізніше Хонда якийсь час служив у Французькому іноземному легіоні. Повернувшись з легіону, Хонда в 2014 – 2015 роках воював на території Луганської області, в незаконному збройному формуванні "Витязь".

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В "ПВК Вагнера" Хонда був з вересня 2015 року, а в "Щиті" з'явився восени 2018 року. Його поховали на батьківщині в Хакасії 25 червня 2019 року. Про третього загиблого журналістам вдалося дізнатися тільки його позивний – "Кайрат".

Відзначається, що "ПВК Щит", до якого приєдналися ліквідовані терористи, в Сирії займається охороною і обороною об'єктів російської компанії "Стройтрансгаз". З 2008 року її контролює соратник президента Росії Володимира Путіна Геннадій Тимченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російське Міністерство оборони прокололося на військовій виставці, присвяченій війні в Сирії. Воно виставило як експонат свої касетні бомби, використання яких раніше заперечувало.

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Теми
Конфлікт в Сирії Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Тег
Новини ЛНР
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну, новая газета и не такое может на писать!
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Слава героям!!!
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Земля им стекловатой, так и должно быть с убийцами.
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Lavrynenko Yurii, это ты обезьяна атошникам скажи
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