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15 грудня • оновлено в 12:09
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У Севастополі затонув плавучий док з російським підводним човном: унікальні кадри

1.1т
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У мережу потрапили унікальні кадри з місця затоплення плавучого дока зі списаним російським підводним човном в окупованому Севастополі.

На кадрах, опублікованих Telegram-каналом "Кримінформ", видно, що док затонув не повністю, одна з його стінок виступає з води на кілька метрів. Над поверхнею також видно частину підводного човна, яка спливла після інциденту.

До місця події підійшов буксир, який встановив навколо затонулого дока загорожу. Слідів розливу нафтопродуктів на поверхні води не спостерігається.

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У Севастополі затонув плавучий док з російським підводним човном: унікальні кадри

t.me/crimeainform

У Севастополі затонув плавучий док з російським підводним човном: унікальні кадри

t.me/crimeainform

У Севастополі затонув плавучий док з російським підводним човном: унікальні кадри

t.me/crimeainform

У Севастополі затонув плавучий док з російським підводним човном: унікальні кадри

t.me/crimeainform

У Севастополі затонув плавучий док з російським підводним човном: унікальні кадри

t.me/crimeainform

У Севастополі затонув плавучий док з російським підводним човном: унікальні кадри

t.me/crimeainform

У Севастополі затонув плавучий док з російським підводним човном: унікальні кадри

t.me/crimeainform

Як повідомляв OBOZREVATEL, плавучий док, в якому перебував виведений зі складу Чорноморського флоту РФ списаний підводний човен, затонув у Південній бухті Севастополя в ніч на 15 грудня. Причиною інциденту став технічний стан дока.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Севастополь
Тег
Новини Криму
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