У Росії втрати: офіцер ЗСУ повідомив про ліквідацію терористів на Донбасі

Російські окупаційні війська в четвер, 14 листопада, зазнали втрат на Донбасі, які склали, за підтвердженими даними, дві людини.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в своєму Telegram-каналі. Він додав, що безповоротно окупанти втратили одного бойовика. Ще один був поранений.

"Втрати російсько-окупаційних військ 14.11.2019 р .. Склали 2 людини, а саме: безповоротні (200) – 1 людина 3 омсбр. Санітарні (300) – 1 людина 4 омсбр. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!" – написав він.

Війна на Донбасі военное обозрение

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських військових отримали важкі травми в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої в зоні Операції Об'єднаних сил 12 листопада.

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