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15 листопада • оновлено в 08:30
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У Росії втрати: офіцер ЗСУ повідомив про ліквідацію терористів на Донбасі

4.9т
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Російські окупаційні війська в четвер, 14 листопада, зазнали втрат на Донбасі, які склали, за підтвердженими даними, дві людини.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в своєму Telegram-каналі. Він додав, що безповоротно окупанти втратили одного бойовика. Ще один був поранений.

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"Втрати російсько-окупаційних військ 14.11.2019 р .. Склали 2 людини, а саме: безповоротні (200) – 1 людина 3 омсбр. Санітарні (300) – 1 людина 4 омсбр. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!" – написав він.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

военное обозрение

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських військових отримали важкі травми в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої в зоні Операції Об'єднаних сил 12 листопада.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Оккупационные войска Украины, а не России.Сам обоссатель так недавно сообщал.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Чтобы оправдать свои позорные потери ВСУ появляется яврей Штефан дырявый, повторяю ещё раз ,для свидомитых кастрюль он является основным поставщиком фейковых новостей, как сказали в ООС он работает писарчуком по найму,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
По последним данным вчера был конфликт нациков с ВСУ ,нациков уничтожили дом с 4 ВСУшниками. Штефан дырявый что-то перепутал.
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