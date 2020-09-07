У Путіна зажадали дотримання перемир'я після загострення на Донбасі

Дмитро Пєсков заявив, що Росія наполягає на режимі тиші на Донбасі. today.ua

У Кремлі висловили стурбованість у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі та зажадали припинення вогню.

Як повідомляє РИА Новости, позицію вищого політичного керівництва країни-агресора озвучив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він назвав останні події в зоні ООС "спалахом напруженості".

"Ми, безумовно, стурбовані спалахом напруженості на лінії зіткнення. Ми вважаємо і наполягаємо на необхідності продовження режиму припинення вогню. Росія робила і буде робити все можливе, щоб використовувати свій вплив як сторони посередника для деескалації того спалаху, який, на жаль, виник", – заявив Пєсков, не згадуючи, що режим тиші зірвали саме російські окупанти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 вересня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ біля лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули.

Свою погрозу він так і не реалізував, однак 6 вересня поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17.

Унаслідок обстрілу отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, який усував наслідки пожежі на позиції підрозділу Об'єднаних сил.

Загалом 6 вересня внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі та підривів на невідомих пристроях загинули троє воїнів ЗСУ та троє захисників отримали поранення.

А 7 вересня бойовики "ДНР" заявили, що вирішили перенести на 9 вересня операцію зі знищення споруд ЗСУ під Горлівкою Донецької області.

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