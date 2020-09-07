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У Путіна зажадали дотримання перемир'я після загострення на Донбасі

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
9,3 т.
Дмитро Пєсков заявив, що Росія наполягає на режимі тиші на Донбасі

Дмитро Пєсков заявив, що Росія наполягає на режимі тиші на Донбасі. today.ua

У Кремлі висловили стурбованість у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі та зажадали припинення вогню.

Як повідомляє РИА Новости, позицію вищого політичного керівництва країни-агресора озвучив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він назвав останні події в зоні ООС "спалахом напруженості".

"Ми, безумовно, стурбовані спалахом напруженості на лінії зіткнення. Ми вважаємо і наполягаємо на необхідності продовження режиму припинення вогню. Росія робила і буде робити все можливе, щоб використовувати свій вплив як сторони посередника для деескалації того спалаху, який, на жаль, виник", – заявив Пєсков, не згадуючи, що режим тиші зірвали саме російські окупанти.

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