У поліції повідомили подробиці підпалу авто Богдана

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля колишнього керівника Офісу президента України Андрія Богдана.

Про це повідомили на сайті Національної поліції Києва. Відзначається, що на місце події виїжджали рятувальники приблизно о третій годині ночі 11 серпня.

Вогонь пошкодив три транспортних засоби – Tesla Богдана і два припарковані поруч авто Mazda і Hyndai, які належать місцевим жителям.

"Слідчо-оперативна група провела огляд місця події. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження, відкритого за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, слідчі призначать необхідні експертизи", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових і слідчих дій зі встановлення всіх обставин підпалу авто й причетних до правопорушення осіб.

Раніше OBOZREVATEL писав, що автомобіль Tesla Андрія Богдана загорівся близько третьої години ранку 11 серпня. Пожежу ліквідували через кілька хвилин.