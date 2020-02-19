У поїзді "Укрзалізниці" на пенсіонерку впала полиця з 80-кілограмовим пасажиром: у жінки перелом хребта

У поїзді "Київ - Бердянськ" на жінку впала верхня полиця з 80-кілограмовим пасажиром. В результаті 60-річна потерпіла отримала важкі травми хребта і потрапила в лікарню.

Наталія Манько 13 лютого поверталася додому нічним поїздом, коли через півтори години руху стався нещасний випадок, пише Районка (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Хлопець говорив, що не питиме ні чай, нічого. Поліз на другу полицю. Поїзд ще стояв. Я поїла, всі вже лягли спати. Ну і я думаю. Зняла чоботи і давай ставити їх вниз. Тільки нахилилася і тут полка розкладається, а цей хлопчик по ній на мене зверху. Вона мені по спині і все, відразу ж викликали швидку", – розповіла потерпіла.

Після удару важкою конструкцією Наталя отримала перелом грудного хребта, протрузію і гематоми. Вона не може рухатися і знаходиться на лікуванні в лікарні. Жінку чекає тривале й дороге лікування. Альтернативою цьому є операція, на яку у неї поки немає грошей.

Постраждала жінка Районка

"В "Укрзалізниці" мені дали акт, начальник поїздка сказав звертатися в страхову компанію. Я зібрала вже всі документи. Залишилося тільки висновок з лікарні. Скільки часу займе розгляд справи в суді - невідомо", – зазначила Наталія.

Жінка поскаржилася на критичний стан вагонів даного поїзда і попередила пасажирів про небезпеку під час подорожі "Укрзалізницею". Перш ніж лягти на верхню полицю, вона порадила самим перевіряти її на міцність, щоб убезпечити себе від травм.

Як писав OBOZREVATEL раніше, "Укрзалізниця" потрапила під шквал критики через невідповідний стану поїздів "Інтерсіті", який доставляє незручності пасажирам або навіть наражає їх на небезпеку.

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