У Маріуполі вистрілили з ручного гранатомета в дитячу амбулаторію: опубліковані фото

Чоловік з психічним захворюванням вистрілив ручною гранатою в повітря, уламки якої пошкодили вікно дитячої амбулаторії.

Як повідомляє Центральне відділення поліції Донецької області, постраждалих немає, за фактом проходять слідчі дії.

МВС

Відзначається, що в Кальміуське відділення поліції з корпусом від гранати РПГ-22 в руках прийшов 47-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що пакет з зарядженим вибуховим пристроєм залишив невідомий у дворі закинутого будинку.

"Не довго думаючи, чоловік вистрілив гранату в повітря, а потім звернувся в поліцію. Через кілька хвилин до чергової частини надійшло повідомлення про пошкодження віконної рами в дитячій амбулаторії та знаходженні уламків снаряда. На місце виїхала слідчо-оперативна група і вибухотехніки", - сказано в повідомленні.

Як виявилося, чоловік психічно хворий і перебуває на обліку в місцевій психіатричній лікарні. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

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