У львівському ВНЗ знайшли масштабну лабораторію з виробництва метадону. Відео

У Львівському вищому навчальному закладі викрили нарколабораторію, в якій варили метадон.

За версією слідства, її організували четверо місцевих жителів. Про це повідомила прокурор Львівської області Ірина Діденко на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Організатором нарколабораторії виступив співвласник львівського кальян-бару. Також в злочині підозрюють завідувача лабораторією ВНЗ, який займався виготовленням метадону і працівника кальян-бару – адміністратора сайту, де продавали наркотик.

"Обсяги досить масштабні. За один раз виготовлялася партія від 1 кг особливо небезпечного наркотику "метадон". Це при тому, що доза 1 г на "чорному ринку" становить від 600 грн. Лабораторія з виготовлення "метадону" задокументована вперше. Нагадаю, "метадон" – напівсинтетичний наркотичний засіб, який заборонено в усіх країнах світу через високу смертність. Самі ділки його не вживають", – написала прокурор.

Збували наркотик через спеціально створений інтернет-магазин. Фігуранти відправляли метадон поштою, отримавши перед цим передоплату на банківський рахунок.

Правоохоронці задокументували виготовлення для збуту майже три кілограми метадону вартістю понад 1,8 млн гривень. У понеділок, 31 серпня, зловмисники були затримані при реалізації ще більш одного кілограма наркотику вартістю близько 700 тисяч гривень.

"Ділки поширювали його по всій Львівщині, а їх покупцями були наркозалежні особи, замовляли переважно від одного до декількох грам. Зараз готуємо підозри з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317 КК України та клопотання про обрання запобіжного заходу", – повідомила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, іноземець прилетів на відпочинок до Одеси з партією наркотиків на мільйон.

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