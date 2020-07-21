У Луцьку зі стріляниною захопили автобус з людьми: всі подробиці, фото і відео

У центрі Луцька 21 липня невідомий взяв у заручники 20 пасажирів автобуса і загрожує підірвати його. Про потерпілих поки нічого не повідомляється.

Очевидці розповіли про постріли на місці події, саму площу оточили правоохоронці. При собі у зловмисника є зброя і вибухівка, повідомили в пресслужбі поліції Волинської області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні вранці надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що в центрі Луцька чоловік захопив автобус з близько 20 заручниками, при собі має вибухівку і зброю. В області введено оперативний план "Заручник". Територія центру міста перекрита для забезпечення безпеки громадян. На місці працюють всі служби поліції", – йдеться в повідомленні.

Судячи з фото, в автобусі простріляні вікна.

У Луцьку захопили автобус з людьми Teza

У Луцьку захопили автобус з людьми suspilne.media

За інформацією місцевого видання "Суспільне", чоловік висунув правоохоронцям свої умови на сторінці в соціальній мережі Twitter. Там він постійно пише про "невдоволення системою в Україні". З заручником зв'язуються по телефону.

У Луцьку захопили автобус з людьми suspilne.media

У Луцьку захопили автобус з людьми filolog1973 в Twitter

У Луцьку захопили автобус з людьми filolog1973 в Twitter

У Луцьку захопили автобус з людьми filolog1973 в Twitter

Рух в центрі Луцька перекрили Карта

Прямий ефір з місця НП:

Новина доповнюється ...