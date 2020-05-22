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22 травня • оновлено в 20:27
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Церковники РПЦ влаштували в Криму карантинну хресну ходу без масок і рукавичок

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В анексованому Севастополі в п'ятницю, 22 травня, в розпал пандемії COVID-19 провели церковну службу без дотримання протиепідемічних норм.

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Служіння в честь свята Святителя Миколая провели в Свято-Нікольському соборі РПЦ у мікрорайоні Камишової бухти, повідомило видання "Крим.Реалії".

У Севастополі провели богослужіння без масок

У Севастополі провели богослужіння без масок

Колаж

Після богослужіння віряни та церковнослужителі влаштували хресну ходу довкола храму. Більшість були без масок і рукавичок.

Із чотирьох сторін будівлі священики читали уривки з Євангелія та кропили прихожан водою.

Учасникам хресної ходи також роздали частування – сік і печиво.

У Севастополі провели богослужіння без масок

У Севастополі провели богослужіння без масок

krymr.com

У Севастополі провели богослужіння без масок

У Севастополі провели богослужіння без масок

krymr.com

Як писав OBOZREVATEL, у зв'язку з ослабленням карантину Православна церква України з 22 травня поступово відновлює спільні богослужіння за участю прихожан у тих областях, де це дозволяє епідеміологічна ситуація.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Севастополь
Теги
Новини Криму Крим інфекція вірус фотографии релігія РПЦ церква карантин
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