В анексованому Севастополі в п'ятницю, 22 травня, в розпал пандемії COVID-19 провели церковну службу без дотримання протиепідемічних норм.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Служіння в честь свята Святителя Миколая провели в Свято-Нікольському соборі РПЦ у мікрорайоні Камишової бухти, повідомило видання "Крим.Реалії".

У Севастополі провели богослужіння без масок Колаж

Після богослужіння віряни та церковнослужителі влаштували хресну ходу довкола храму. Більшість були без масок і рукавичок.

Із чотирьох сторін будівлі священики читали уривки з Євангелія та кропили прихожан водою.

Учасникам хресної ходи також роздали частування – сік і печиво.

У Севастополі провели богослужіння без масок krymr.com

У Севастополі провели богослужіння без масок krymr.com

Як писав OBOZREVATEL, у зв'язку з ослабленням карантину Православна церква України з 22 травня поступово відновлює спільні богослужіння за участю прихожан у тих областях, де це дозволяє епідеміологічна ситуація.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!