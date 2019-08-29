У Криму окупанти залили вулиці хімічною отрутою. Фото

У анексованому Росією Криму в Севастополі окупанти застосували невідому хімічну речовину.

Користувач Twitter "Кримський бандерівець" зазначає, що хімію застосували для обробки дерев на вулиці Геловані.

"Крим. У Севастополі окупанти обробляють дерева якоюсь хімією. Стоъть жахливий сморід та шум. Цікаво, наскільки це безпечно для людей?" – йдеться в повідомленні.

Окупований Севастополь Twitter

Окупований Севастополь Twitter

Додамо, що кримчани почали бити на сполох через те, що в центрі Севастополя намічається масова вирубка дерев. Місцеві жителі розповіли, що на деревах були помічені білі горизонтальні мітки – так позначають дерева, призначені до зрубу.

Жителі Севастополя почали збір підписів проти знищення абсолютно здорових дерев. Однак міська влада запевнила, що під знесення потраплять тільки сухі дерева. Але на опублікованих фото видно, що під зруб позначені здорові зелені насадження.

Севастополь, Крим Соцмережі

Севастополь, Крим Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL , через рясні дощі у тимчасово окупованому Севастополі місто буквально потонув.

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