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2 червня • оновлено в 20:15
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У Криму окупанти придумали медаль за мир між "братніми народами"

2.6т
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В окупованому Росією Криму придумали медаль "Переяславська рада" – за внесок в розвиток "дружніх відносин українського та російського народів".

Нагороду заснували творці журналу "Крим сьогодні", видання яке публікується українською мовою, передає РІА Новини.

"Ми вирішили на раді громади заснувати медаль "Переяславська рада". Дуже символічно вийшло. Медаллю ми будемо заохочувати людей, які багато вкладають у збереження миру між двома братніми народами", – розповіла глава так званої української громади Криму Анастасія Гридчина.

В Криму придумали медаль "Переяславська рада"

В Криму придумали медаль "Переяславська рада"

РІА Новини

Першу таку медаль вручать "голові" Криму Сергію Аксьонову. Також перший тираж в 700 примірників відправлять в школи, бібліотеки та наукові установи.

Крім того, частину тиражу окупанти хочуть відправити на материкову Україну, "щоб люди не вірили міфам та легендам, які розповідаються про Крим".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося фото російських курсантів з медалями за окупацію Криму, ймовірно, Донбасу і вторгнення в Сирію.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна
Тег
Крим
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