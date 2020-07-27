У Криму назвали причину смерті 3-річного сина політв'язня Сулейманова
Смерть Муси Сулейманова. Facebook Рефат Чубаров
Причиною смерті трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова Муси, якого знайшли мертвим 26 липня в зливний ямі біля будинку, стало утоплення.
Про це повідомили окупаційна "влада" півострова на сторінці "МВС Республіки Крим" у Facebook.
"Згідно з результатами розтину ознак насильницької смерті не виявлено. Причина загибелі дитини – утоплення", – йдеться в повідомленні.
Зараз триває перевірка, обставини смерті хлопчика встановлюються.
Названа причина смерті Муси Facebook "МВС Республіки Крим"
Як повідомляв OBOZREVATEL :
останній раз Мусу Сулейманова бачили близько 17:00 24 липня в пісочниці біля будинку. Його мама розповіла, що ненадовго зайшла в будинок, а коли повернулася, то дитини вже не було.
Пошуками хлопчика дві доби займалися сотні місцевих жителів. Були задіяні квадрокоптери і тепловізори, а також кінологи з собаками.
Тіло хлопчика знайшли 26 липня в зливний ямі поруч з будинком в селі Строганівка.