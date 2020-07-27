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У Криму назвали причину смерті 3-річного сина політв'язня Сулейманова

Карина Бондаренко
Розслідування
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Смерть Муси Сулейманова

Смерть Муси Сулейманова. Facebook Рефат Чубаров

Причиною смерті трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова Муси, якого знайшли мертвим 26 липня в зливний ямі біля будинку, стало утоплення.

Про це повідомили окупаційна "влада" півострова на сторінці "МВС Республіки Крим" у Facebook.

"Згідно з результатами розтину ознак насильницької смерті не виявлено. Причина загибелі дитини – утоплення", – йдеться в повідомленні.

Зараз триває перевірка, обставини смерті хлопчика встановлюються.

Названа причина смерті Муси

Названа причина смерті Муси Facebook "МВС Республіки Крим"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

УкраїнаСмерть Муси Сулейманова
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  2. Розслідування