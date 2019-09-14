У Кримського моста трапилося летальна НП: що відомо

На під'їзді до незаконно побудованого окупантами Кримського мосту трапився обвал залізничного тунелю.

В результаті надзвичайної події загинув один робочий, другий відкопався сам, передає "Керчь.ФМ".

Представники забудовника залізничного підходу зі сторони Керчі офіційно підтвердили загибель на майданчику будівництва.

"За фактом загибелі робітника 13 вересня на майданчику будівництва керченського підходу уповноваженими структурами проводиться перевірка. З родичами загиблого співробітника зв'язалися, їм буде надана вся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Під'їзд до Кримського мосту

Під'їзд до Кримського мосту

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року.

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