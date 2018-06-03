У Києві обікрали квартиру пропагандиста Вишинського - РосЗМІ

У Києві невідомі обікрали квартиру директора і журналіста "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, якого судять у справі про держзраду.

Про це "РИА Новости" заявив адвокат Вишинського Андрій Доманський, додавши, що зараз на місці події працює поліція.

"Квартиру обікрали, зараз збитки фіксує поліція", - сказав Доманський.

За словами дружини журналіста, "в Києві у Кирила обчистили всю квартиру і перевернули все догори дном, висмикнувши ящики з коренем".

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Нагадаємо, 15 травня в Києві СБУ провела обшуки в офісі видання "РИА Новости Україна", в результаті яких був затриманий його директор Кирило Вишинський. У нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада".

17 травня його Вишинського на два місяці без права на заставу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Вишинський закликав позбавити його громадянства України та попросив російське, однак незабаром йому повідомили, що це неможливо.