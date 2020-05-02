У Києві нардеп Кива влаштував скандал та обізвав поліцію "перевертнями"

У Києві народний депутат Ілля Кива "за покликом совісті" влаштував сварку в одній із багатоповерхівок. Він не дав місцевому жителю, який купив квартиру, заселитися в неї. Нардеп вважає його рейдером.

Як розповів OBOZREVATEL киянин Андрій, він купив квартиру на відкритих торгах у системі СЕТАМ. Зробив це законно через цей майданчик, а в купленому житлі ніхто офіційно не проживав.

"Я приїхав сьогодні, хотів зайти у квартиру, але вона була замкнена. Викликав поліцію і працівників, які відчинили двері. В цей час приїхав народний депутат Ілля Кива та почав називати нас всіх рейдерами, незважаючи на документи. Коли я його запитав, чому він приїхав, він відповів, що його покликала сюди совість. він кидався на поліцейських, мою дружину, я все записав на відео", – пояснює киянин.

Ілля Кива

За його словами, житло в мікрорайоні Оболонь він купив для особистого проживання. "Виконавець сказав, що ніхто не прописаний, але воно здавалося в оренду. Коли ж я приїхав на місце, то у квартирі ми побачили жінку, чоловіка та 17-річного підлітка", – наголосив Андрій.

Ілля Кива

На надісланих OBOZREVATEL відео чутно, як нардеп Ілля Кива називає поліцейських "перевертнями". "Це перевертні і це моя суб'єктивна думка... Двері ламали разом із поліцією. Скільки вам заплатили за співучасть у злочині? Ми виведемо всіх на чисту воду. Усміхається той, хто усміхається останнім...", – емоційно коментував події Кива.

Також, за словами Андрія, Кива нецензурно висловлювався та привів із собою двох стримерів, які "знімали йому сторіз в Instagram".

Далі в інтерв'ю одному з телеканалів нардеп пояснив, що вважає те, що відбувається – рейдерським захопленням. "Коли я займався спортом, мені подзвонила українка, жінка, яка повідомила, що до неї вриваються у квартиру бандити. В її помешканні перебуває неповнолітня дитина і її фактично в умовах карантину намагалися вигнати з власної квартири. Це добре організована банда рейдерів, яка користується незахищеністю законами і поліцією громадян, викидає їх на вулицю незважаючи ні на що...", – пояснив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива озвучив неоднозначне висловлювання про те, що українцям як нації нібито загрожує загибель і повне зникнення.

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