Каталися на краденій Mazda: в харківській поліції покарали копів за витівку з авто

Двох поліцейських із Харкова Артема і Віталія Герасимових, які їздили на роботу на вкраденому у жителя Києва автомобілі Mazda, звільнили з лав поліції за порушення службової дисципліни.

Про це в п'ятницю, 1 жовтня, повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції в Харківській області. Також поплатився місцем і керівник територіального підрозділу, в підпорядкуванні якого перебував один із підозрюваних.

Відзначається, що після заяви власника машини, про те, що саме харківські поліцейські використовували викрадений транспортний засіб, керівництво обласної поліції призначило службове розслідування.

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"У результаті, згідно з наказом ГУНП у Харківській області, двоє поліцейських звільнені з лав поліції, керівник міського відділу поліції – з займаної посади", – йдеться у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше киянин Максим Шварко дізнався, що на його авто близько місяця поліцейські їздили на роботу. Всі подробиці про гучний скандал читайте в нашому ексклюзиві.

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