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1 листопада • оновлено в 22:05
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/ Розслідування

Каталися на краденій Mazda: в харківській поліції покарали копів за витівку з авто

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Двох поліцейських із Харкова Артема і Віталія Герасимових, які їздили на роботу на вкраденому у жителя Києва автомобілі Mazda, звільнили з лав поліції за порушення службової дисципліни.

Про це в п'ятницю, 1 жовтня, повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції в Харківській області. Також поплатився місцем і керівник територіального підрозділу, в підпорядкуванні якого перебував один із підозрюваних.

Відзначається, що після заяви власника машини, про те, що саме харківські поліцейські використовували викрадений транспортний засіб, керівництво обласної поліції призначило службове розслідування.

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У Харкові покарали копів за їзду на краденій Mazda

"У результаті, згідно з наказом ГУНП у Харківській області, двоє поліцейських звільнені з лав поліції, керівник міського відділу поліції – з займаної посади", – йдеться у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше киянин Максим Шварко дізнався, що на його авто близько місяця поліцейські їздили на роботу. Всі подробиці про гучний скандал читайте в нашому ексклюзиві.

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Місце
Україна Харків
Теги
поліція авто
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Chesny Victor
Chesny Victor
А, тачку, вернули или до сих пор в "аренде"?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Chesny Victor, тебе какая разница, нищeбpoд?
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