У Харкові горів Центр профтехосвіти: подробиці і фото НП

У неділю, 29 грудня, в Харкові трапилася серйозна пожежа в Центрі професійно-технічної освіти на бульварі Івана Каркача, 24.

Інформації про постраждалих і жертв немає. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 17:58. До місця події було направлено 4 відділення ДСНС на автоцистернах та 1 – на автодрабині. Вогонь охопив близько 200 кв. м.

У Харкові горів Центр профтехосвіти Пресслужба ДСНС у Харківській області

На момент прибуття рятувальників було встановлено, що загорілися дерев'яні конструкції покрівлі переходу між двома будівлями соціально-побутових корпусів Центру.

У Харкові горів Центр профтехосвіти Пресслужба ДСНС у Харківській області

У Харкові горів Центр профтехосвіти Пресслужба ДСНС у Харківській області

О 18:32 пожежу було локалізовано, а о 20:32 повністю ліквідовано. Причина НП поки невідома.

У Харкові горів Центр профтехосвіти Пресслужба ДСНС у Харківській області

У Харкові горів Центр профтехосвіти Пресслужба ДСНС у Харківській області

У Харкові горів Центр профтехосвіти Пресслужба ДСНС у Харківській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україну сколихнув пожежа в Одеському економічному коледжі, яка закінчилася загибеллю 16 осіб. Причиною стало недбале ставлення керівництва і персоналу навчального закладу до протипожежної безпеки.

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