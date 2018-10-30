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У Харкові повісилася школярка: моторошні подробиці трагедії

21.8тЧитати матеріал російською

У Харкові школярка закінчила життя самогубством, повісившись на балконі. Тіло дівчинки виявив її батько.

Загиблій було 14 років, повідомили у прес-службі поліції у Харківській області. Про трагедію стало відомо вранці 29 жовтня.

"Правоохоронці оглянули місце події і поспілкувалися із батьками дитини. За їхніми словами, конфліктів із донькою у них не було, в школі вчилася добре. Жодних намірів покінчити життя самогубством дівчинка нікому не висловлювала", — пояснили поліцейські.

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У Харкові повісилася школярка: подробиці НП

Місце події

Прес-служба Національної поліції

Правоохоронці кваліфікували смерть дитини за статтею 115 КК України (вбивство) із поміткою "суїцид".

У Харкові повісилася школярка: подробиці НП

Місце події

Прес-служба Національної поліції

Як писав OBOZREVATEL, на початку жовтня одразу п'ятеро українських школярів здійснили самогубства. Усі вони стрибали вниз із мостів або верхніх поверхів житлових будинків.

Місце
УкраїнаХарків
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Киллер Маша
Киллер Маша
Из жизни нищебродов и иудейских рабов
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хорошо Без Лаптей, не мычи
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