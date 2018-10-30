У Харкові повісилася школярка: моторошні подробиці трагедії

У Харкові школярка закінчила життя самогубством, повісившись на балконі. Тіло дівчинки виявив її батько.

Загиблій було 14 років, повідомили у прес-службі поліції у Харківській області. Про трагедію стало відомо вранці 29 жовтня.

"Правоохоронці оглянули місце події і поспілкувалися із батьками дитини. За їхніми словами, конфліктів із донькою у них не було, в школі вчилася добре. Жодних намірів покінчити життя самогубством дівчинка нікому не висловлювала", — пояснили поліцейські.

Місце події Прес-служба Національної поліції

Правоохоронці кваліфікували смерть дитини за статтею 115 КК України (вбивство) із поміткою "суїцид".

Місце події Прес-служба Національної поліції

Як писав OBOZREVATEL, на початку жовтня одразу п'ятеро українських школярів здійснили самогубства. Усі вони стрибали вниз із мостів або верхніх поверхів житлових будинків.