У Харкові патрульні збили жінку з дитиною на переході: фото з місця ДТП

У п'ятницю, 26 липня, в Харкові автомобіль патрульної поліції збив жінку з дитиною, в результаті чого вони були госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції області в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"26 липня близько 20:35 на перехресті проспектів Петра Григоренка – Героїв Сталінграда трапилася ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції", – сказано в повідомленні.

Патрульні (ілюстрація) korrespondent.net

Відзначається, що поліцейська машина Toyota Prius рухалася по проспекту Героїв Сталінграда. Здійснюючи поворот у напрямку проспекту Петра Григоренка на пішохідному переході автомобіль скоїв наїзд на 59-річну жінку, яка вийшла з-за тролейбуса. Поруч із нею йшов 3-річний хлопчик.

Постраждалі були доставлені в лікарню. За попередніми даними, у жінки діагностували лише садна колін, у хлопчика – пошкодження м'яких тканин.

Місце ДТП Depo.Харків

На місце ДТП прибула слідчо-оперативна група для з'ясування всіх обставин події. Також приїхало керівництво управління патрульної поліції в Харківській області.

За фактом аварії було ініційовано службове розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві у ніч на суботу, 11 травня, на з'їзді з Повітрофлотського мосту поліцейське авто Toyota Prius і BMW на повному ходу врізалися лоб в лоб.

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