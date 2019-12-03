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3 грудня • оновлено в 14:11
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/ Розслідування

У дружини редактора "Ліги сміху" знайшли великий бізнес у Криму

2.4т
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У дружини головного редактора шоу "Ліга сміху", ідея створення якого належить нинішньому президенту Володимиру Зеленському, Андрія Чивуріна – Лариси – знайшли бізнес в анексованому Росією Криму.

З'ясувалося, що через офшорні фірми вона володіє пансіонатом у Ялті. Про це стало відомо з розслідування видань "Настоящее Время" і "Муніципальний сканер".

Зазначається, що ялтинський пансіонат "Севастополь", із чудовим краєвидом на Чорне море, пропонує номери від 6000 рублів або 100 доларів за ніч. Прямим власником ТОВ "Пансіонат Севастополь" (99% акцій) вказана кіпрська компанія TMM Real Estate Development Public Limited.

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Дружина директора "Ліги Сміху" Андрія Чивуріна володіє бізнесом у Криму

Дружина директора "Ліги Сміху" Андрія Чивуріна володіє бізнесом у Криму

За даними розслідувачів, Ларисі Чивуріній у цій фірмі належать 0,2% акцій. Крім цього, бізнеследі володіє 99,5% акцій TMM Holdings Limited – та зі свого боку контролює більшу частину цінних паперів пансіонату.

Формально вважається, що після анексії Криму він був проданий російському ТОВ, а також внесений до реєстру юридичних осіб і подає звіти до податкової служби саме РФ.

Бенефіціарами бізнесу, стверджують розслідувачі, залишилися колишні власники. Водночас у схемі володіння нібито з'явилася європейські компанії.

"Чивуріна і бізнес-партнери відкидають, що ведуть на півострові діяльність, і заперечують, що контролюють роботу пансіонату. Вони також не коментують інформацію про те, що кіпрська TMM Real Estate Public Limited вклала понад мільйон доларів у кримську компанію", – зазначено у статті.

У дружини редактора "Ліги сміху" знайшли великий бізнес у Криму

Настоящее Время

Також розслідувачі наголосили, що раніше відомий гуморист і головний редактор популярного в Україні шоу "Ліга сміху" Андрій Чивурін стверджував, нібито після анексії Криму він із сім'єю туди жодного разу не їздив.

"Чесно, мені некомфортно навіть думати про таку поїздку. Не впевнений, що спокійно витримаю велику кількість триколорів. А ось Крим минулого пов'язаний тільки зі світлими спогадами", – казав він в одному з інтерв'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардепка від "Слуги народу" Ірина Борзова, котра є дружиною голови Держуправління справами Сергія Борзова, до 26 серпня 2019 року вела бізнес в окупованому Криму. Про це 2 грудня заявив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Ліга сміху
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Махно Володимир
Махно Володимир
вот так! предлагаю аксенову конфисковать бизнес. чтобы жене слуги и самому слуге, неповадно было! а то одной жопой на 2 базара. курва!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Так Крым - це Украiна. В чём проблема иметь там бизнес?
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семенов Александр
семенов Александр
ЦЭЗРАДОПЭРЭМОГА !!!
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