У Держдумі зажадали від України води до Криму в обмін на путівки

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Олег Нілов відзначився абсурдною заявою про воду для окупованого Криму. Він заявив, що Україна нібито зобов'язана відкрити Північно-Кримський канал, оскільки влітку її громадянам через епідемію коронавірусу доведеться їздити відпочивати на півострів.

Нахабний ультиматум російський політик озвучив у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Куди поїдуть українці відпочивати цього літа? Я гадаю, що крім Криму нікуди: там небезпечно, там смертельно небезпечно, там неможливо, туди грошей не вистачить. Тому відкривайте канал, поки не пізно!" – заявив Нілов у наказовому тоні.

Олег Нілов

Крім того, він занепокоївся, що через нібито величезний наплив російських туристів влітку 2020 року до Криму там ще більше посилиться нестача прісної води (нагадаємо, що той ресурс, який раніше постачався на півострів Північно-Кримським каналом, був призначений винятково для потреб сільського господарства).

"Ні в Китай, ні в Європу поїхати не вийде. Росія, дай Боже, надасть таку можливість. Ну а Крим – це для України єдиний порятунок. Тому відкривайте канал! Зробіть крок назустріч!" – сказав скандальний представник окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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