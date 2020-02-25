У Держдумі зажадали від України води до Криму в обмін на путівки

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Олег Нілов відзначився абсурдною заявою про воду для окупованого Криму. Він заявив, що Україна нібито зобов'язана відкрити Північно-Кримський канал, оскільки влітку її громадянам через епідемію коронавірусу доведеться їздити відпочивати на півострів.
Нахабний ультиматум російський політик озвучив у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Куди поїдуть українці відпочивати цього літа? Я гадаю, що крім Криму нікуди: там небезпечно, там смертельно небезпечно, там неможливо, туди грошей не вистачить. Тому відкривайте канал, поки не пізно!" – заявив Нілов у наказовому тоні.
Олег Нілов
Крім того, він занепокоївся, що через нібито величезний наплив російських туристів влітку 2020 року до Криму там ще більше посилиться нестача прісної води (нагадаємо, що той ресурс, який раніше постачався на півострів Північно-Кримським каналом, був призначений винятково для потреб сільського господарства).
"Ні в Китай, ні в Європу поїхати не вийде. Росія, дай Боже, надасть таку можливість. Ну а Крим – це для України єдиний порятунок. Тому відкривайте канал! Зробіть крок назустріч!" – сказав скандальний представник окупантів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що подача води до Криму в обмін на виведення російських військз Донбасу може стати "допустимим компромісом".
Слова Арахамії викликали бурхливу дискусію як серед політиків, так і в соціальних мережах.
Наприклад, Рефат Чубаров розкритикував позицію нардепа, а перший президент України Леонід Кравчук виступив за продаж води до Криму.
Український дипломат Володимир Огризко також заявив, що Україна дійсно може піти на угоду з Росією для відновлення водопостачання для анексованого Криму.
Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація не йтиме на поступки щодо окупованого нею Донбасу в обмін на поставки води для анексованого Криму.
Арахамія пізніше виправдався за свої слова, заявивши, що ідея про відновлення поставок води на півострів в обмін на виведення російських військ з Донбасу нібито не його, а він із нею лише погодився.
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