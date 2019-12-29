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29 грудня • оновлено в 19:34
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У день обміну полоненими! Найманці Путіна розв'язали нові бої на Донбасі

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Терористи "Л/ДНР" три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі в день обміну полоненими з Україною.

Як сказано в вечірньому зведенні штабу ООС в неділю, 29 грудня, окупанти стріляли по українських позиціях з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

Два обстріли були зафіксовані поблизу селища Новотроїцьке, ще один – біля Миколаївки. Однак втрат ЗСУ не понесли.

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"На ділянці розведення сил і засобів №1 ситуація залишається стабільною, режим "тиша" дотримується. На ділянках розведення №2 і №3 обстановка стабільна, тривають заходи щодо дотримання режиму "тиша", – відзначається в повідомленні.

Карта ООС

Карта ООС

Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Служба безпеки України оприлюднила імена 76 українців, яких звільнили з полону в рамках обміну з бойовиками так званих ДНР і ЛНР.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Обмін полоненими Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Добровольцы а не наемники
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Наемники Путина - вы скоты за 5 лет не одного факта.
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Белый господин
Белый господин
Давайте уже разводить вояк. Иначе обстрелы не прекратятся.
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