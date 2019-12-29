У день обміну полоненими! Найманці Путіна розв'язали нові бої на Донбасі

Терористи "Л/ДНР" три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі в день обміну полоненими з Україною.

Як сказано в вечірньому зведенні штабу ООС в неділю, 29 грудня, окупанти стріляли по українських позиціях з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

Два обстріли були зафіксовані поблизу селища Новотроїцьке, ще один – біля Миколаївки. Однак втрат ЗСУ не понесли.

"На ділянці розведення сил і засобів №1 ситуація залишається стабільною, режим "тиша" дотримується. На ділянках розведення №2 і №3 обстановка стабільна, тривають заходи щодо дотримання режиму "тиша", – відзначається в повідомленні.

Карта ООС Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Служба безпеки України оприлюднила імена 76 українців, яких звільнили з полону в рамках обміну з бойовиками так званих ДНР і ЛНР.

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