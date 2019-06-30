У Чернівцях знайшли труп дитини у валізі: названа попередня причина смерті

Поліція Чернівецької області спростувала інформацію про насильницьку смерть хлопчика, тіло якого знайшли у валізі.

Жодних слідів побоїв або знущань на дитині не було. Про це повідомили на сторінці місцевої поліції в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Поліцейські спростували інформацію про те, що розшукувана мати дитини може мати при собі мисливську рушницю. Не відповідають дійсності і чутки про численні побої на тілі", – уточнили правоохоронці.

Мати загиблого

Ганна Пилявська

Повідомляється також, що на відеозаписах видно, як мати загиблого, Ганна Пилявська, викинула валізу з мертвим хлопчиком на пустирі. Поліція продовжує пошуки місцезнаходження жінки.

Пилявська вивезла тіло дитини близько 3 ночі 26 червня, спільників при ній не було, пише ТСН.

За словами сусідів жінки, вона переїхала до Чернівців місяць тому, ніде не працювала і за дитиною не стежила. Часто годувати малюка доводилося людям, що живуть в сусідніх будинках.

Попередньою причиною смерті дитини став напад астми.

"Експертиза показала, що хлопчик хворів на бронхіальну астму. Легені були як у хворої дитини. Тому, можливо, причиною смерті могло стати ненадання допомоги під час нападу астми", – заявив начальник Чернівецького обласного бюро судмедекспертизи Віктор Бачинський.

Як писав OBOZREVATEL, поліція оголосила в розшук Пилявську і назвала її особливі прикмети. Серед них – татуювання у вигляді корони.

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