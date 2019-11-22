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23 листопада • оновлено в 00:32
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Туреччина відновила пряме сполучення з Кримом? У МЗС пояснили скандал

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Відновлення морського сполучення між Туреччиною й анексованим Росією українським Кримом є фейком.

Це підтвердило міністерство закордонних справ Туреччини, повідомив на своїй сторінці у Twitter посол України Андрій Сибіга.

"Міністерство закордонних справ Туреччини на звернення Посольства спростувало черговий фейк російської пропаганди про нібито відновлення морського сполучення Керч-Зонгулдак", – написав дипломат.

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Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про нібито налагодження поромного сполучення між Туреччиною та окупованим Кримом, яке було перервано в 2017 році.

Стверджувалося, що пороми будуть ходити раз у тиждень між чорноморськими портами Керч і Зонгулдак.

Крим і Туреччина

Крим і Туреччина

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 жовтня на форумі в Маріуполі президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно створити державну стратегію безпечної реінтеграції Донбасу і Криму. Гарант підкреслив, що необхідно розвивати інформаційну та гуманітарну політику щодо тимчасово окупованих територій.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
фейки пропаганда Новини Криму
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