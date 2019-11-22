Туреччина відновила пряме сполучення з Кримом? У МЗС пояснили скандал

Відновлення морського сполучення між Туреччиною й анексованим Росією українським Кримом є фейком.
Це підтвердило міністерство закордонних справ Туреччини, повідомив на своїй сторінці у Twitter посол України Андрій Сибіга.
"Міністерство закордонних справ Туреччини на звернення Посольства спростувало черговий фейк російської пропаганди про нібито відновлення морського сполучення Керч-Зонгулдак", – написав дипломат.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про нібито налагодження поромного сполучення між Туреччиною та окупованим Кримом, яке було перервано в 2017 році.
Стверджувалося, що пороми будуть ходити раз у тиждень між чорноморськими портами Керч і Зонгулдак.
Крим і Туреччина
Колаж
. @MFATurkey на Звернення Посольства спростувало черговий фейк російської пропаганди Стосовно начебто Відновлення Морського сполучення Керч-Зонгулдак- Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 22, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 жовтня на форумі в Маріуполі президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно створити державну стратегію безпечної реінтеграції Донбасу і Криму. Гарант підкреслив, що необхідно розвивати інформаційну та гуманітарну політику щодо тимчасово окупованих територій.
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