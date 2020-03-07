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8 березня • оновлено в 02:16
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Турчинов розповів, як Януковичу вдалося втекти від Авакова

3.3т
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Експрезидент України Віктор Янукович, втікши зі своєї резиденції в Межигір'ї у ніч із 21 на 22 лютого 2014 року, попрямував до Криму, де сховався на базі військово-морських сил Росії.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Він [Янукович] ще розповідав, що Турчинов дав команду збити вертоліт (за допомогою якого колишній президент намагався покинути Україну, – ред.). Це неправда, ніхто команди "збивати" не давав. Але я вимагав посадити вертоліт і привезти Януковича до Києва", – розповів він.

Із Харкова Янукович вилетів до Донецька, а звідти вже машинами поїхав до Криму. За ним слідом вирушили Арсен Аваков, нинішній глава МВС, і ексглава СБУ Валентин Наливайченко.

Віктор Янукович

Віктор Янукович

Ілюстрація

"Тому на той момент народні депутати – Аваков і Наливайченко з десятьма, по-моєму, бійцями – вилетіли в Крим.

Водночас сподівалися, що місцева влада, яка не втекла з країни, все-таки буде виконувати команди Києва та допоможе затримати Януковича. Але, як доповіли потім Аваков і Наливайченко, Янукович сховався на базі військово-морських сил Росії. І зрозуміло, що з десятьма бійцями штурмувати Військово-морський флот РФ вони не могли", – зазначив Турчинов.

Як писав OBOZREVATEL, Олександр Турчинов, будучи в.о. президента, віддав наказ Внутрішнім військам України вибити російський спецназ із захоплених адміністративних будівель у Сімферополі. Це сталося в самий розпал анексії Криму.

Раніше Турчинов розповів про передумови захоплення Криму та Донбасу ще в 2013 році.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Російсько-український конфлікт Євромайдан Анексія Криму
Особи
Валентин Наливайченко Віктор Янукович Олександр Турчинов Арсен Аваков
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму видео
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Ш. Олег
Ш. Олег
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Турчинов наимерзейший тип.
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