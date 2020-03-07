Турчинов наказав вибити спецназ Путіна в Сімферополі: розкрилися невідомі деталі

Олександр Турчинов, будучи в.о. президента України, віддав наказ Внутрішнім військам України вибити російський спецназ із захоплених адміністративних будівель в Сімферополі. Це сталося в самий розпал анексії Криму.

Про це Турчинов розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він нагадав, що на той момент, відразу після завершення Революції Гідності, в Україні повноцінно не функціонували ні МВС, ні інші міністерства.

"Після цього мені доповіли: ми не можемо виконати команду, парламент і Раду міністрів оточує багато проросійськи налаштованого населення, ми навчені Майданом, з населенням ніяких конфліктів не хочемо", - пояснив політик.

За словами Турчинова, на той момент йому терміново були потрібні міністр оборони, начальник Генштабу, міністр внутрішніх справ і СБУ. Він нагадав, що парламент тоді засідав буквально нон-стоп, але Турчинов зробив перерву, зібрав усіх силовиків і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і повідомив, що в Криму почалася військова агресія Росії.

"[Я сказав.- прим.ред.] я прошу з'ясувати всі проблеми, оцінити ситуацію і негайно надати мені пропозиції, як нам виходити з цієї кризи і як нам захистити територіальну цілісність нашої країни. І вже на наступний день ми провели перше засідання РНБО, заслухавши доповіді всіх силовиків. Багато хто називають його історичним", - підвів підсумок Турчинов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Турчинов розповів про передумови захоплення Криму і Донбасу ще в 2013 році.

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