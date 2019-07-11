Тіло намагалися заховати: зниклий кримський татарин знайдений по-звірячому вбитим

В анексованому Криму по-звірячому вбили кримського татарина Фахрі Мустафаєва.

Тіло чоловіка намагалися заховати, закопавши в селі Ароматне Бахчисарайського району. Про це на сторінці у Facebook повідомив журналіст телеканалу ATR Шевкет Наматуллаєв.

Відзначається, що 38-річний Мустафаєв зник 10 липня. Приблизно о 09:00 йому хтось подзвонив, після чого він терміново зібрався та виїхав, повідомивши сім'ї, що їде до Сімферополя у справах. Після 09:30 на телефонні дзвінки не відповідав.

Фахрі Мустафаєв facebook.com/namatullaev

Відомо, що у Мустафаєва залишилися троє малолітніх дітей. "Дата і точний час проведення дженазе поки не відомі, оскільки тільки почалися слідчі й оперативні дії", – написав Наматуллаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 липня в Москві (Росія) на Червоній площі зібрався мітинг на підтримку заарештованих кримських татар на окупованому півострові. Московська поліція затримала сімох учасників акції.

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