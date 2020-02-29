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29 лютого • оновлено в 08:50
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Терористи влаштували масштабний обстріл на Донбасі: поранений боєць ЗСУ

1.6т
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У п'ятницю, 28 лютого, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждав один український захисник.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом доби вісім разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також була зафіксована снайперська активність.

Обстріли в ООС

Обстріли в ООС

zik.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи п'ять разів стріляли поруч з Водяним, поблизу Пищевика, неподалік Лебединського і поруч з Новотроїцьким.

Карта

Карта

mediarnbo.org

Ще три ворожих обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • неподалік Новотошківського – з великокаліберних кулеметів, а також по українських позиціях вівся снайперський вогонь;

  • двічі в районі населеного пункту Оріхове – з 120-мм мінометів ворог випустив 9 мін та 3 міни з міномета калібру 82 мм.

Як писав OBOZREVATEL раніше, українські військовослужбовці провели навчання на узбережжі Азовського моря, під час яких проводилися маневри за участю авіації і важкої артилерії.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Донбас ООС терористи "ДНР"
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
это не обстрел а ответочка,обоз ,объективно подавайте новостьи
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Сквозное в голову! Мозх не задет!
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Юг Руси
Юг Руси
"Повстанцы нанесли удар по вооружённым формированиям режима Зеленского!" - вот правильный заголовок!
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