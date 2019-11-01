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1 листопада • оновлено в 12:55
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Відведення військ на Донбасі: терористи виступили з гучною заявою

14т Читати матеріал російською

Терррорісти "ЛНР" завершили процес відведення військ у районі населеного пункту Золоте Луганської області.

Про це заявила "народна міліція" самопроголошеної республіки, передають "РИА Новости".

"Народна міліція завершила відповідно до плану-графіку, погодженого в Мінську, відновлений процес розведення сил і засобів на ділянці № 2 "Золоте". Про що було повідомлено представникам місії ОБСЄ, яка здійснювала моніторинг на ділянці розведення сил і засобів", – заявив керівник представництва "ЛНР" у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню Михайло Філіпоненко.

За розведенням стежили представники ОБСЄ

За розведенням стежили представники ОБСЄ

RT

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Теми
Відведення військ на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Народна міліція? Розсмішили.
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Кaратели подтвердили отвод вoйск со стороны ЛHР.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Народ Украины хочет МИРА! И это становится объективной РЕАЛЬНОСТЬЮ наших дней.
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