Відведення військ на Донбасі: терористи виступили з гучною заявою

Терррорісти "ЛНР" завершили процес відведення військ у районі населеного пункту Золоте Луганської області.
Про це заявила "народна міліція" самопроголошеної республіки, передають "РИА Новости".
"Народна міліція завершила відповідно до плану-графіку, погодженого в Мінську, відновлений процес розведення сил і засобів на ділянці № 2 "Золоте". Про що було повідомлено представникам місії ОБСЄ, яка здійснювала моніторинг на ділянці розведення сил і засобів", – заявив керівник представництва "ЛНР" у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню Михайло Філіпоненко.
За розведенням стежили представники ОБСЄ
RT
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Українська сторона 29 жовтня почала відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі.
Слідом за Золотим і Станицею Луганською розведення сил має відбутися в районі селища Петровське.
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