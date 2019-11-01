Відведення військ на Донбасі: терористи виступили з гучною заявою

Терррорісти "ЛНР" завершили процес відведення військ у районі населеного пункту Золоте Луганської області.

Про це заявила "народна міліція" самопроголошеної республіки, передають "РИА Новости".

"Народна міліція завершила відповідно до плану-графіку, погодженого в Мінську, відновлений процес розведення сил і засобів на ділянці № 2 "Золоте". Про що було повідомлено представникам місії ОБСЄ, яка здійснювала моніторинг на ділянці розведення сил і засобів", – заявив керівник представництва "ЛНР" у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню Михайло Філіпоненко.

За розведенням стежили представники ОБСЄ RT

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Українська сторона 29 жовтня почала відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі.

Слідом за Золотим і Станицею Луганською розведення сил має відбутися в районі селища Петровське.

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