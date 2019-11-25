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25 листопада • оновлено в 14:49
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Терористи відкрили вогонь на Донбасі: поранено мирну жінку

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Російські окупанти на Донбасі поранили мирну жительку, яка йшла по вулиці з дитиною. Це трапилося 25 листопада о 12:00 у Мар'їнці.

Як повідомляється на офіційній сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook, терористи підступно атакували жінку зі стрілецької зброї.

"Громадянка Юлія Т. пересувалася по місту зі своєю трирічною дитиною. Ворог зробив кілька пострілів. Куля влучила постраждалій у грудну клітку і плече зліва. Необхідну первинну медичну допомогу жінці було надано військовослужбовцями Об'єднаних сил. Зараз вона перебуває в лікарні міста Курахове. За оцінками медиків, стан пораненої стабільний", – йдеться у повідомленні.

Терорист "ДНР"

Терорист "ДНР"

"Сегодня"

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Терористи різко змінили тактику на Донбасі

Захисники України наголосили, що ця ситуація ще раз доводить, якими безпринципними і аморальними є дії російських окупаційних військ щодо цивільного населення Донбасу.

Поранена терористами жінка

Поранена терористами жінка

Facebook штабу ООС

Поранена терористами жінка

Поранена терористами жінка

Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" обстріляли позиції Об'єднаних сил у Березовому Донецької області із застосуванням трасувальних і бронебійно-запалювальних боєприпасів. В результаті трапилася пожежа, згоріло кілька будинків цивільного населення.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сейчас появится Штефан дырявый и намалюет как он уничтожил роту бурятов.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Оказывается на Донбассе 6 домов спалили пьяные ВСУшники палили солярку и перегрелись.
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