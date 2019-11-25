Терористи відкрили вогонь на Донбасі: поранено мирну жінку

Російські окупанти на Донбасі поранили мирну жительку, яка йшла по вулиці з дитиною. Це трапилося 25 листопада о 12:00 у Мар'їнці.

Як повідомляється на офіційній сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook, терористи підступно атакували жінку зі стрілецької зброї.

"Громадянка Юлія Т. пересувалася по місту зі своєю трирічною дитиною. Ворог зробив кілька пострілів. Куля влучила постраждалій у грудну клітку і плече зліва. Необхідну первинну медичну допомогу жінці було надано військовослужбовцями Об'єднаних сил. Зараз вона перебуває в лікарні міста Курахове. За оцінками медиків, стан пораненої стабільний", – йдеться у повідомленні.

Терорист "ДНР" "Сегодня"

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