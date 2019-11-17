Терористи Путіна підло ударили по ЗСУ: є втрати

У суботу, 16 листопада, на війні за незалежність на Донбасі загинув один український військовослужбовець.
Як повідомили в прес-центрі штабу ООС, збройні формування Росії 15 разів порушили режим припинення вогню.
Терористи застосували озброєння БМП, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.
Позиції ЗСУ обстріляли в районі таких населених пунктів: Старогнатівка, Гнутове, Невельське, Мар'їнка, Павлопіль, Майорськ, Луганське, Новолуганське, Попасна, Кримське і Зайцеве.
Ілюстрація. Втрати України на Донбасі
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Як писав OBOZREVATEL, 15 листопада окупаційні війська на Донбасі, незважаючи на розведення сил і засобів в районі населеного пункту Петрівське, продовжили його обстрілювати.
Раніше в ООС назвали втрати терористів "ЛНР" і "ДНР" за початок листопада-2019.
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