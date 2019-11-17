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17 листопада • оновлено в 09:17
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Терористи Путіна підло ударили по ЗСУ: є втрати

3.5т
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У суботу, 16 листопада, на війні за незалежність на Донбасі загинув один український військовослужбовець.

Як повідомили в прес-центрі штабу ООС, збройні формування Росії 15 разів порушили режим припинення вогню.

Терористи застосували озброєння БМП, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

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Позиції ЗСУ обстріляли в районі таких населених пунктів: Старогнатівка, Гнутове, Невельське, Мар'їнка, Павлопіль, Майорськ, Луганське, Новолуганське, Попасна, Кримське і Зайцеве.

Терористи Путіна підло ударили по ЗСУ: є втрати

Ілюстрація. Втрати України на Донбасі

Ілюстрація. Втрати України на Донбасі

Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, 15 листопада окупаційні війська на Донбасі, незважаючи на розведення сил і засобів в районі населеного пункту Петрівське, продовжили його обстрілювати.

Раніше в ООС назвали втрати терористів "ЛНР" і "ДНР" за початок листопада-2019.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
".. якщо ми не захопимо Москву, то нам гаплик..", - А. Парубiй ))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Минус 1 каратель. Отлично!!!
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Да ладно... Сами ведь говорили, что оккупационные войска украины били по войскам ООС)))
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