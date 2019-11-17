Терористи Путіна підло ударили по ЗСУ: є втрати

У суботу, 16 листопада, на війні за незалежність на Донбасі загинув один український військовослужбовець.

Як повідомили в прес-центрі штабу ООС, збройні формування Росії 15 разів порушили режим припинення вогню.

Терористи застосували озброєння БМП, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Позиції ЗСУ обстріляли в районі таких населених пунктів: Старогнатівка, Гнутове, Невельське, Мар'їнка, Павлопіль, Майорськ, Луганське, Новолуганське, Попасна, Кримське і Зайцеве.

Ілюстрація. Втрати України на Донбасі Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, 15 листопада окупаційні війська на Донбасі, незважаючи на розведення сил і засобів в районі населеного пункту Петрівське, продовжили його обстрілювати.

Раніше в ООС назвали втрати терористів "ЛНР" і "ДНР" за початок листопада-2019.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал