Терористи на Донбасі влаштували нічний обстріл: поранений боєць ЗСУ

В результаті ворожих обстрілів 18 січня отримав поранення один український військовий. За минулу добу, 17 січня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Відомості опублікували на сторінці "Операція Об'єднаних сил" в Facebook.

Карта mediarnbo.org

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме поблизу населеного пункту Красногорівка, поруч з Широкино, два рази неподалік Павлопіля і поблизу Василівки.

Три обстріли по наших позиціях противник зробив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": два рази поруч з населеним пунктом Орехово і неподалік Луганського.

Вчора, 17 січня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

За минулу добу від вибуху своєї міни загинули двоє окупантів. Про це повідомили в Telegram-каналі "Анатолій Штірліц".

Раніше OBOZREVATEL писав, що лікарі Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова дивом врятували воїна ВСУ з важким кульовим пораненням. Куля розірвала Роману плечову артерію і розбила грудину, тому у нього було мало шансів вижити і зберегти руку.

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