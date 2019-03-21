Термін — тиждень: у САП доручили закрити всі справи про незаконне збагачення

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розпорядився закрити до 28 березня всі кримінальні справи про незаконне збагачення чиновників.

Про це він розповів 20 березня на засіданні комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції, повідомляють "Українські Новини".

"Я поставив НАБУ і САП термін до 27 березня. Я не буду нічого приховувати, і 28 березня я опублікую список із усіма фігурантами, за якими розслідувалися справи. До цього часу ці провадження підлягають безумовному закриттю", — заявив Холодницький.

Назар Холодницький LIGA.net

За словами керівника САП, чотири справи про незаконне збагачення, які були передані до суду, будуть закриті на найближчих засіданнях. Зокрема, справу стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна закриють 3 квітня.

Він також зазначив, що всього в НАБУ і САП розслідували 65 кримінальних проваджень про незаконне збагачення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу.

Замість скасованої статті президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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