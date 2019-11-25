Танки, ракети та військові перевезення: розкрита справжня мета Кримського моста

У понеділок, 25 листопада, в анексованому Росією Криму окупанти проводили пробні поїздки потягів на залізничних шляхах.

Фото у Twitter опублікувала користувачка RoksolanaToday&Крим25%, зазначивши великий наплив військових.

"Сьогодні на мосту метушня. Поїзд ганяли. Купа військових РФ – оцінювали нові можливості логістики. Бо військові перевезення – єдина реальна мета РФ у будівництві моста. Ну і злодійство, звісно. Скріпи й шкідництво. Але головне – логістика війни... Буде військова станція: розвантаження танків, ракет", – йдеться в повідомленні.

Військові на Кримському мосту Twitter

Військові на Кримському мосту Twitter

Військові на Кримському мосту Twitter

Військові на Кримському мосту Twitter

Військові на Кримському мосту Twitter

Військові на Кримському мосту Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.

В "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року.

У Росії влада Краснодарського краю опрацьовують можливість запуску електропоїздів з регіону по Кримському мосту.

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