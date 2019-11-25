Танки, ракети та військові перевезення: розкрита справжня мета Кримського моста

У понеділок, 25 листопада, в анексованому Росією Криму окупанти проводили пробні поїздки потягів на залізничних шляхах.
Фото у Twitter опублікувала користувачка RoksolanaToday&Крим25%, зазначивши великий наплив військових.
"Сьогодні на мосту метушня. Поїзд ганяли. Купа військових РФ – оцінювали нові можливості логістики. Бо військові перевезення – єдина реальна мета РФ у будівництві моста. Ну і злодійство, звісно. Скріпи й шкідництво. Але головне – логістика війни... Буде військова станція: розвантаження танків, ракет", – йдеться в повідомленні.
Військові на Кримському мосту
Військові на Кримському мосту
Військові на Кримському мосту
Військові на Кримському мосту
Військові на Кримському мосту
Військові на Кримському мосту
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.
В "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року.
У Росії влада Краснодарського краю опрацьовують можливість запуску електропоїздів з регіону по Кримському мосту.
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