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25 листопада • оновлено в 16:20
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/ Розслідування

Танки, ракети та військові перевезення: розкрита справжня мета Кримського моста

1.2т
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У понеділок, 25 листопада, в анексованому Росією Криму окупанти проводили пробні поїздки потягів на залізничних шляхах.

Фото у Twitter опублікувала користувачка RoksolanaToday&Крим25%, зазначивши великий наплив військових.

"Сьогодні на мосту метушня. Поїзд ганяли. Купа військових РФ – оцінювали нові можливості логістики. Бо військові перевезення – єдина реальна мета РФ у будівництві моста. Ну і злодійство, звісно. Скріпи й шкідництво. Але головне – логістика війни... Буде військова станція: розвантаження танків, ракет", – йдеться в повідомленні.

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Військові на Кримському мосту

Військові на Кримському мосту

Twitter

Військові на Кримському мосту

Військові на Кримському мосту

Twitter

Військові на Кримському мосту

Військові на Кримському мосту

Twitter

Військові на Кримському мосту

Військові на Кримському мосту

Twitter

Військові на Кримському мосту

Військові на Кримському мосту

Twitter

Військові на Кримському мосту

Військові на Кримському мосту

Twitter

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський міст Крим соцмережі
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
помойка обоза опять истерику закатила )))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какое украинцам дело что будут возить по мосту? что надо, то и будут возить... уже более 5 миллионов легковых автомобилей, грузовиков и автобусов проехало по автодорожному мосту...
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Так он скоро упадёт, не ссикайте!
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