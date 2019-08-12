Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Таких обстрілів ще не було!" В "ДНР" заістерили через "наступ" ЗСУ

5.4т Читати матеріал російською

У "ДНР" розповсюдили черговий фейк про Збройні сили, заявивши, що Україна нібито готується до силового вирішення війни в Донбасі.

Про це, як передає "РИА Новости", повідомили в так званій народній міліції самопроголошеної "Донецької народної республіки". Там стверджують, що українські військові нібито порушують режим припинення вогню.

"Таких масованих обстрілів і кількості руйнувань не було навіть до оголошення безстрокового перемир'я", – йдеться в повідомленні.

Новини
"Л/ДНР" ударили по ЗСУ на Донбасі: подробиці кривавих боїв

"Активізація уздовж лінії зіткнення має перед собою одну мету – повний зрив чинного перемир'я і перехід до повномасштабного наступу на нашу республіку", – додали терористи.

Стверджується, що з 21 липня по території "ДНР" нібито було випущено більше 60 мін і неодноразово застосовувалися ударні безпілотники. Військовослужбовці самопроголошеної республіки нібито не реагують на "провокації" і дотримуються перемир'я, а всі докази ведення вогню з їх боку є сфабрикованими.

"Для підготовки репортажів українські пропагандисти проводять підриви імітаційних та окопних зарядів поблизу своїх позицій, представляють загиблих через особисту необережність і в результаті порушення техніки безпеки як втрати від нашого вогню. Всі ці розрізнені шматочки збираються в одну загальну картину – Україна активно готується до силового способу вирішення конфлікту", – заявили в "ДНР".

Ілюстрація. Бійці ЗСУ

Ілюстрація. Бійці ЗСУ

military_tv_ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський представник місії ОБСЄ на Донбасі Микола Алєксєєв постив у соцмережах побажання смерті українцям і прославляв терористів "ДНР" і "ЛНР".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт російська пропаганда Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
фейки Новини Донбасу ДНР Новини ДНР Новини ЛНР Збройні сили України ООС пропаганда
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
22
25
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Вот хитрые! Бьют ВСУ ежедневно, и тут же кричат *ВСУ наступают*!!! И потом опять бьют!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина готова к войне с росией! пора бомбить москву
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
ДНР ответила что ВСУшные алкаши получат пизд..й,надо правильно преподносить статью,
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...