"Таких обстрілів ще не було!" В "ДНР" заістерили через "наступ" ЗСУ

У "ДНР" розповсюдили черговий фейк про Збройні сили, заявивши, що Україна нібито готується до силового вирішення війни в Донбасі.

Про це, як передає "РИА Новости", повідомили в так званій народній міліції самопроголошеної "Донецької народної республіки". Там стверджують, що українські військові нібито порушують режим припинення вогню.

"Таких масованих обстрілів і кількості руйнувань не було навіть до оголошення безстрокового перемир'я", – йдеться в повідомленні.

"Активізація уздовж лінії зіткнення має перед собою одну мету – повний зрив чинного перемир'я і перехід до повномасштабного наступу на нашу республіку", – додали терористи.

Стверджується, що з 21 липня по території "ДНР" нібито було випущено більше 60 мін і неодноразово застосовувалися ударні безпілотники. Військовослужбовці самопроголошеної республіки нібито не реагують на "провокації" і дотримуються перемир'я, а всі докази ведення вогню з їх боку є сфабрикованими.

"Для підготовки репортажів українські пропагандисти проводять підриви імітаційних та окопних зарядів поблизу своїх позицій, представляють загиблих через особисту необережність і в результаті порушення техніки безпеки як втрати від нашого вогню. Всі ці розрізнені шматочки збираються в одну загальну картину – Україна активно готується до силового способу вирішення конфлікту", – заявили в "ДНР".

Ілюстрація. Бійці ЗСУ military_tv_ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський представник місії ОБСЄ на Донбасі Микола Алєксєєв постив у соцмережах побажання смерті українцям і прославляв терористів "ДНР" і "ЛНР".

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